Furtgehn am Wochaend (15.06. – 17.06.18)

Na, da steht richtig viel an an diesem Wochenende – und mit Sicherheit ist für jeden Geschmack etwas dabei! Ob draußen, ob drinnen, ob Musik, Action, Bummeln oder Tanzen… unten habe ich Euch die besten Tipps für ein gelungenes Wochenende zusammengestellt!

Tanzen, Flanieren, Marktstände durchstöbern – auf der Theresienwiese finden die „Afrika Tage 2018“ statt. Und da geht es hoch und schwungvoll her! Neben spannenden Konzerten gibt es Mitmachaktionen für Jung und Alt, einen Markt und exotisches Essen. Unbedingt mal hinschauen!

Wer sich dann doch lieber mit den heimischen Genüssen beschäftigt, der ist beim „Craft Bier Fest“ bestens aufgehoben. Mit Craft Bier sind die unterschiedlichsten Bierstile gemeint, gebraut aus handerlesenen Zutaten höchster Qualität, nach meisterhaft kreativen Rezepten und mit jeder Menge Handarbeit. Kurzgesagt, ein Gegenprogramm zu industriell hergestellter Massenware – und genau diese Biere könnt ihr in der Tonhalle verkosten!

Im Backstage warten hingegen wieder exotische Gaumenfreuden auf Euch: beim „Orient Streetfood Open Air“ bekochen Euch die besten Grillmeister aus Europa und verwöhnen Euch mit köstlichen Schmankerln aus fremden Ländern. Und auch, wenn es Open Air heißt: die ganze Gaudi findet wetterunabhängig statt.

Im „wee Island“ im Olympiapark könnt ihr Urlaubslaune tanken – 2.500 Tonnen Sand warten auf Euch! Und in denen könnt ihr nach Goldnuggets buddeln. Außerdem wartet eine große Chill-Lounge auf Euch und ein riesiges Kinderland mit jeder Menge Action für die Kleinen.

Gebummelt werden darf am Wochenende übrigens auch ausgiebig: in Untermenzing findet am Freitag der Hofflohmarkt statt – private Haushalte öffnen ihre Höfe, Garagen und Gärten und bieten ihre Schätze feil.

Wir lieben Flohmärkte – und davon gibt es am Samstag gleich einige: in Schwabing, Solln – Obersendling und im Olympiadorf finden je die beliebten Hofflohmärkte statt. Hier könnt ihr in den privaten Schätzen der Anwohner stöbern und so manches Schnäppchen ergattern.

Wenn es lieber Wein anstatt Bier sein soll: in Tutzing findet am See das alljährliche Weinfest statt.

Besonders hoch geht es am Samstag und Sonntag in der Innenstadt her: unsere wunderschöne Stadt feiert mit dem Stadtgründungsfest ihren 860. Geburtstag – und da ist jede Menge geboten! Pferdekutschenfahrten, Livemusik (u.a. von den Wuidara Pistols!), Handwerkerdorf, Trachtenmarkt und Schmankerlstände laden zum Mitfeiern ein!

Auf dem Odeonsplatz feiert das Landwirtschaftsministerium sein jährliches Hoffest – mit Kutschfahrten durch den Hofgarten, kulinarischen Genüssen und jeder Menge Action für Alt und Jung.

Und für Musikliebhaber gibt es am Samstag ein weiteres, besonderes Schmankerl: den Jazz-Samstag am Viktualienmarkt! Von 11 bis 18 Uhr treten Studentinnen und Studenten des Jazz Instituts der Hochschule für Musik und Theater München an sechs Standorten auf.

Heute hat unsere deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel der Weltmeisterschaft. Und gemeinsam Fußball-Schauen macht doch am meisten Spaß! Deswegen habe ich hier die besten Public Viewing-Locations für Euch zusammengestellt!

Schlemmen und Futtern in gemütlicher Atmosphäre – Radio Gong hat auch für dieses Jahr das „größte Picknick“ der Stadt im Olympiapark anberaumt. Packt also Essen und Decke ein und macht Euch auf den Weg … vor Ort gibt es ein spannendes Rahmenprogramm (und Essen bekommt ihr zur Not auch dort).

Marktstände, Livemusik, Schmankerl, Mitmachaktionen, Kinderprogramm und jede Menge zu erleben gibt es beim Stadtgründungsfest – für Münchner ein absolutes Muss!