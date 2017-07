Furtgehn am Wochaend (14.07. – 16.07.2017)

s’Wochaend steht vor da Tür – und es gibt vui zum Erleben! Samsdog und Sonndog stehn ganz im Lichte des Christopher Street Days … da werd in da ganzn Stodt g’feiert! Woidfestl am Tegernsee san a, außerdem die Hofbräudult mit jeder Menge guada Livemusi! Am Sonndog is außerdem Japanfest im Englischen Garten. Und für die Schnäppchenjäger gibt’s Hofflohmärkte zum Stöbern und Feilschen.

Wos a imma ihr machds, machds’as eich schee!

Am Freitag können Schnäppchenjäger wieder ihr Glück beim Hofflohmarkt im Westparkviertel versuchen: private Anbieter verkaufen ihre Schätzchen in Garagen, Höfen und Gärten!

Trachtler aufgepasst: Der TSV Bad Wiessee veranstaltet am Freitag sein Waldfest – mit Livemusik, Schmankerl und jeder Menge boarischer Gaudi!

Im Michaeligarten könnt ihr zu Livemusik das Tanzbein schwingen und das „Terrassen-Lichterfest“ genießen! Bestimmt ein Highlight für die ganze Familie!

Wer am Freitag keine Zeit zum Stöbern auf dem Hofflohmarkt hatte, der kann am Samstag beim Hofflohmarkt in Hadern auf Schnäppchenjagd gehen. In der Villa Flora findet übrigens ab 17 Uhr außerdem ein Nachtflohmarkt mit Foodständen statt.

Für alle, die sich wie ich glutenfrei ernähren müssen, ist das glutenfreie Sommerfest bei Querfood bestimmt ein Highlight. Hier gibt es alles glutenfrei; einkaufen kann man auch – und sich die ein oder andere Anregung holen!

Bierliebhaber und Trachtenfans könnten einen Abstecher zur Hofbräu Dult machen – neben Schmankerl und einer Modenschau von Trachten Angermaier gibt es jede Menge Livemusik, u.a. von DRDW/Da Rocka und da Waitler sowie Gerry & Gary and their used Underwear.

Am Markt auf dem Elisabethplatz findet das alljährliche Sommerfest statt – samt Livemusik und jeder Menge Action für Kinder!

Beim Moosacher Dorffest darf zünftig gefeiert werden: Livemusik, Schmankerl und ein buntes Rahmenprogramm sorgen für Unterhaltung für die ganze Familie!

Und natürlich dreht sich an diesem Wochenende alles um den Christopher Street Day – um 12 Uhr startet die große Parade, am Abend findet dann das beliebte Rathaus-Clubbing statt. Ich fahre bei der Parade auf dem Wagen vom New York Club mit – vielleicht sieht man sich ja!

Am Sonndog werds Wetter wieder besser – gute Gelegenheit, sich auf dem Japanfest im Englischen Garten ein wenig umzusehen. Auch für die Kleinen gibt es hier viel zu Staunen – und viel zum Mitmachen! Über Bogenschießen, japanischen Tanz, Teezeremonien bis hin zum Holzschwertkampf ist jede Menge geboten!

Auch interessant für die Zwergerl ist der Tag der offenen Türe in der Kinder- und Jugendfreizeitstätte des Feierwerks. Hüpfburg, Geschicklichkeitsspiele, Lounge mit Biergarten, Billardtisch uvm. bieten den perfekten Wochenendausklang für die ganze Familie.