Furtgehn am Wochaend (12.01. – 14.01.2018)

Das neue Jahr ist noch jung – die perfekte Zeit also, um unsere schöne Stadt am Wochenende unsicher zu machen! Egal, ob Schnäppchenjäger, Nachtschwärmer, Genießer, Partykanone, Traditionsliebhaber, Tanzmaus oder Faschingsfan … in München ist immer viel los, und jeder kommt auf seine Kosten! Ich habe für Euch einige interessante Veranstaltungen zusammengestellt.

Was auch immer ihr macht: machts’as Eich schee!

Am Freitagabend dürft ihr Euch endlich wieder in Eure Tracht werfen: das Deutsche Theater eröffnet seine Ballsaison mit dem zünftigen „Oide Wiesn Bürgerball„. Volkstanz, Schuahplattler und Tradition pur gibt es gleich zu Beginn des Wochenendes zu erleben! (Gemeinsam mit dem Deutschen Theater darf ich den Ball übrigens live begleiten – schaut also einfach mal in den Accounts vom Deutschen Theater oder mir auf Instagram vorbei).

Wer bereits am Vormittag Lust auf Action hat, der sollte sich in das Faschingsgetümmel auf dem Marienplatz wagen – denn hier wird ab 10:30 Uhr das offizielle Prinzenpaar der Narrhalla inthronisiert.

Weniger Tradition, aber dafür richtig gute Mucke auf die Ohrwaschel gibt es im Muffatwerk bei der Albumreleaseparty der „The Whiskey Foundation“ – lohnt sich wirklich, die Burschen sind echt gut!

Schnäppchenjäger aufgepasst: in der Reithalle geht es bereits vormittags los, und zwar mit dem größten Kinderflohmarkt Münchens. Hier werden Eltern und werdende Eltern mit Sicherheit fündig: von Kinderwägen über Strampler bis hin zu Spielzeug wird hier alles von privaten Anbieter feilgeboten.

Am Abend findet in der gleichen Location übrigens der große Nachtflohmarkt mit Streetfoodmarkt statt.

Für Heiratswillige wird es im MOC interessant: an Samstag und Sonntag finden die „Hochzeitstage“ statt – die große Messe für alles, was mit Heiraten, Brautkleid und Hochzeitsfeier zu tun hat!

Festlich geht es am Abend außerdem im Deutschen Theater zu: hier findet die „Narrhalla Soiree“ mit Livemusik u.a. von der Spider Murphy Gang statt; außerdem erhält Philipp Lahm den Karl-Valentin-Orden verliehen.

Am Sonntag könnt ihr auch über die Hochzeitsmesse „Hochzeitstage“ bummeln!

Ansonsten hier noch ein paar Tipps: am Stachus gibt es noch bis zum 21.01. die Möglichkeit, eiszulaufen und einen Glühwein zu schlürfen! Oder ihr stattet einem unserer schönen Museen mal wieder einen Besuch ab?!