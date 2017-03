Furtgehn am Wochaend (10.03. – 12.03.2017)

Ihr Zuckerl! Am Wochaend steht wieder so einiges aufm Programm – ob Comedy beim „Comedy City Battle“ in der 089 Bar, Flohmarktln in Riem, Weinverkostung im Zenith oder – für die ganz kleinen Zwergerl – das Babykonzert im Technikum … es is für an jedn wos dabei!

Starkbierfest ist ja a no; zur Not haut’s Eich hoid einfach a paar Maß in Euern Schädel (dies ist aber keine Aufforderung zum Alkoholmissbrauch, sondern lediglich der Hinweis, dass wieder ein schönes, traditionelles, bayerisches Festl stattfindet.)

Wos a immer ihr machts, machts’as Eich schee!

In der 089 Bar geht es am Freitag wieder lustig zu. Diesmal treten beim „Comedy City Battle“ die Städte München und Hamburg gegeneinander an. Danach wird dann ordentlich gefeiert.

Ach, und Starkbierfest ist natürlich auch. 😉

Für Schnäppchenjäger und Bummler wird es jetzt auch wieder interessant: die Flohmarktsaison geht los! In Riem findet in diesem Jahr erstmals wieder der Frühlingsflohmarkt statt – auf 150.000qm darf ordentlich gestöbert, gefeilscht und geshoppt werden.

Im Zenith findet die „11. Deutsche Weinmesse“ statt. Hier könnt ihr Weine verkosten, Delikatessen einkaufen und es Euch einfach mal so richtig gut gehen lassen.

Im Hofbräuhaus geht es zur Einstimmung zum morgigen „St. Patrick’s Day“ irisch zu: Livemusik, Tanz und gutes Essen läuten den Irischen Feiertag bei der „Münchner Irischen Nacht“ ein.

Am Sonntag steht alles im Zeichen der Bayerisch-Irischen Freundschaft. Die „St. Patrick’s Day Parade“ startet am Wittelsbacher Platz; hier gibt es für Groß und Klein mit Sicherheit eine Menge zu sehen!

Wer es morgens lieber etwas ruhiger und klassischer möchte, der sollte zum „BMW Jazz Award“ in die BMW Welt gehen – die Jazz-Matineen sind kostenfrei und präsentieren jeden Sonntag andere namhafte Künstler aus dem Jazz-Bereich.

Auch am Sonntag findet die Weinmesse im Zenith statt: Wein verkosten sowie Wein und Delikatessen shoppen.

Einen besonderen Tipp habe ich noch für Familien und Zwergerl: das Babykonzert im Technikum. Präsentiert wird klassische Musik für die Allerkleinsten – ganz entspannt, mit Wickelmöglichkeiten und Kinderwagenparkplätzen. Und wenn die Kleinen mitsingen oder -schreien wollen, dann ist das bei diesem Konzert mit Sicherheit nicht störend!