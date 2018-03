Furtgehn am Wochaend (09.03. – 11.03.2018)

Hoch die Hände, Wochenende! Auch an diesem Wochenende stehen wieder jeder Menge spannender Veranstaltungen auf dem Programm – und da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei! Trachten-Fans können beim Starkbierfest am Nockherberg so richtig auf den Putz hauen. Stöbern und hübsche, selbstgemachte Schätzchen könnt ihr beim Künstlermarkt “Westend Kreativ” erstehen. Und auch, wenn der eigentliche St. Patrick’s Day erst am 17.03.2018 ist: bereits dieses Wochenende starten die Feierlichkeiten mit Partys und der großen Parade am Sonntag.

Was auch immer ihr macht: machts’as eich schee!

Der Freitag ist zum Trinken da! Und deswegen solltet ihr euch in Eure Tracht werfen und dem Nockherberg mit seinem Starkbierfest einen Besuch abstatten! Livemusik, gutes Essen, Paulaner-Bier – so kann das Wochenende doch starten!

Noch bis zum heutigen Freitag läuft das “flimmern&rauschen”, Münchens Jugend-Filmfestival, und außerdem das älteste Deutschlands. Hier gibt es jede Menge spannende Veranstaltungen und Filmvorführungen für sehr günstige Preise – einfach mal ins Programm schauen! Lohnt sich!

Auch am Samstag könnt Ihr Euch einen zünftigen Tag beim Starkbierfest am Nockherberg machen. Livemusik, Bier und Brotzeit laden zum ausgiebigen Feiern ein!

Im Deutschen Theater solltet ihr Euch unbedingt die “Rocky Horror Show” ansehen; das Musical ist wirklich sehenswert! Münchner Kindl Ali Khan übernimmt in dieser Woche übrigens den Part des Erzählers! Hingehen ist definitiv ein Muss!

Der eigentliche St. Patrick’s Day ist zwar erst am 17.03., die Feierlichkeiten beginnen aber bereits an diesem Wochenende. So finden schon am heutigen Samstag zahlreiche Partys statt! Der Schlachthof lädt beispielsweise zur Irischen Nacht.

Wein schlürfen, sich von Experten beraten lassen, Schmankerl probieren und freilich auch Wein einkaufen: das alles geht bei der Vinessio Weinmesse im Münchner Zenith!

Und wer gerne in hübschen, handgefertigten Dingen stöbert, Kleinkram für Haus und Garten ersteht und Künstler- und Kreativmärkte liebt, für den ist der Markt “Westend Kreativ” etwas!

Einen Sonntag kann man nicht besser beginnen, als mit einem gemütlichen, ausgedehnten Brunch. Der “Soul Food Jazz Brunch PanAsian” wartet mit fast 20 Metern Brunch-Buffet, Livemusik und Livecooking auf. Für mich Münchens schönster Brunch!

Wer es lieber etwas uriger mag, der kann den Sonntag beim Starkbierfest am Nockherberg verbringen. Bestimmt auch nicht die schlechteste Wahl.

Wein verkosten, sich beraten lassen und dabei Schmankerl naschen – die Vinessio Weinmesse im Zenith ist etwas für Geniesser! Hier könnt ihr nicht nur Wein probieren, sondern diesen freilich auch für daheim erstehen.

Um 12 Uhr startet am Sonntag die “St. Patrick’s Day Parade”. Gestartet wird wie immer in Schwabing, an der Münchner Freiheit, von wo aus es dann über die Leopold- und Ludwigsstraße zum Wittelsbacher-Platz geht. In diesem Jahr nehmen insgesamt 59 Gruppen mit 1351 Teilnehmern teil.