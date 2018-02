Furtgehn am Wochaend (09.02. – 11.02.2018)

Das Wochenende steht vor der Tür! Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, was wir an den freien Tagen so alles anstellen könnten … und auch an diesem Wochenende bieten sich wieder einige Events an, die wir unsicher machen können. Sogar für Trachtenfans ist etwas dabei! Und ab Sonntag startet der große Faschings-Partymarathon in der Innenstadt – da habt ihr gerade mal noch zwei Tage Zeit, Euch Gedanken über Euer Kostüm zu machen!

Was auch immer ihr macht: habt’s a scheens Wochaend!

Die Ballsaison im Deutschen Theater ist in vollem Gange – Tanzwütige kommen bereits seit einigen Tagen voll auf ihre Kosten. Am heutigen Freitag steht die „Rosengala“ auf dem Programm. Die Rosengala findet traditionell schon seit Jahren am Faschingsfreitag an – und lockt mit toller Livemusik und Tanzprofis, bei denen man sich den ein oder anderen Tanzschritt abschauen kann.

Eine weitere Tanzveranstaltung findet im „Alten Wirt“ in Moosach statt: der Trachtlerball! Im Gegensatz zur Rosengala braucht man sich hier nicht in den feinen Zwirn oder das Abendkleid zu werfen, sondern kann endlich einmal wieder die Tracht ausführen! Wunderbar! Aufgespielt wird von der Oberlauser Tanzlmusi – und auch das Moosacher Faschingsprinzenpaar legt einen Auftritt aufs Parkett.

Der Samstag steht ganz im Zeichen von Vintage, Second-Hand und Trödel! Bereits am Vormittag geht es mit Münchens größtem Kinderflohmarkt in der Reithalle los. Eltern und werdende Eltern können hier Spielzeug, Kinderbekleidung, Kinderwägen und alles, was man rund um den Nachwuchs braucht, shoppen.

Beim Winterflohmarkt in Riem geht es schon um 6 Uhr in der Früh los – bis 16 Uhr darf gefeilscht, gestöbert und gekauft werden. Wer sich aufwärmen mag, kann dies vor Ort tun: neu sind ein Almcafé sowie ein Schlemmertreff.

Wer Samstags lieber ausschläft, für den dürfte der Nachtflohmarkt inklusive Streetfood Markt in der Reithalle ein guter Anlaufpunkt sein. Auch hier bieten private Anbieter ihre Schätzchen an. Ab 17 Uhr geht es los – und wer vom Stöbern ganz erschöpft ist, der kann sich auf dem angeschlossenen Streetfood Markt stärken!

Faschingsnarrische, aufgepasst! Am Sonntag startet der dreitägige Party-Marathon in der Innenstadt. Vom Stachus bis zum Viktualienmarkt wird gefeiert: mit Tanzgruppen, Faschingsgesellschaften und DJs. Dazu werden drei Bühnen in der Innenstadt aufgebaut – und ihr könnt Euch schon mal in Euer Kostüm werfen!

Wer es lieber etwas gediegener mag, für den ist vielleicht der „Tanztee mit Livemusik von 1900 bis 1960“ etwas. Hier können Anfänger und Fortgeschrittene das Tanzbein schwingen – und auch Einzeltänzer sind herzlich willkommen!