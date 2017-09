Furtgehn am Wochaend (08.10. – 10.10.2017)

In einer Woche beginnt die Wiesn – und ihr könnt Euch bereits an diesem Wochenende ordentlich in Stimmung bringen. Diverse „Warm-Up Partys“ wie die Party im Kirr Royal oder das „Truderinger Weinfest“ stimmen Euch auf die fünfte Münchner Jahreszeit ein. Auch Livemusik ist an diesem Wochenende geboten: bei der „Moosacher Musiknacht“ werden gleich 22 Locations bespielt; beim „Streetlife Festival“ treten Bands und Künstler auf diversen Bühnen auf. Und der „Münchner Frühstücksmarkt“ beendet das Wochenende dann gemütlich und mit vollem Magen.

Was auch immer ihr macht: machts’as Eich schee!

An diesem Wochenende könnt Ihr Euch schon ordentlich in Wiesn-Stimmung bringen: im Paulaner Bräuhaus geht es ab 18 Uhr mit einem zünftigen Wiesnauftakt inklusive Livemusik und einer Freibier-Halben los.

Auch im Kirr Royal am Rosenheimer Platz darf bereits am Freitag in Tracht gefeiert werden: das „Wiesn Warm-Up“ mit DJ Woiferl und einer großen Tombola mit vielen (Wiesn-)Preisen ist bereits seit Jahren Kult.

Wer gerne bis Mitternacht Shoppen möchte, der kann dies ebenfalls am Freitag tun: bei der „11. Münchner Kult(ur)- und Shopping-Nacht“ haben die Geschäft bis in die Nacht geöffnet. Außerdem präsentiert sich vom Sendlinger Tor über die Theatinerstaße bis zur Neuhauser Straße die Münchner Künstlerszene mit Livemusik, Show und Akrobatik.

In der 089 Bar wird es ab 21 Uhr lustig: das „Comedy City Battle – München vs. Köln“ bringt die besten Komiker (u.a. Florian Simbeck von „Erkan und Stefan“ auf die Bühne. Danach wird dann ordentlich gefeiert.

Musikalisch geht es am Samstag zu: bei der Moosacher Musiknacht spielen Bands und Musiker ab 20 Uhr in 22 Locations. Der Ticketpreis von 5 Euro enthält nicht nur den Eintritt zu den verschiedenen Spielorten, sondern auch die Fahrten mit den extra für den Abend organisierten Shuttle-Bussen.

Nicht nur musikalisch, sondern auch informativ ist das „Streetlife Festival“ – neben Livebühnen gibt es verschiedenste Infostände, aber auch Foodtrucks, Bars und Verkaufsstände. Auch für Familien und Zwergerl ist wieder einiges geboten!

Ein weiteres Straßenfest findet in Ottobrunn statt: das „Ottostraßenfest“ gehört seit Jahren zum Ottobrunner Kulturleben und sorgt mit Livemusik und Schmankerln für einen unterhaltsamen Nachmittag/Abend.

In Unterhaching spielen „Da Rocka und da Waitler“ beim „Waldfest“ in der der Waldeslust auf.

Ein weiteres zünftiges Festl ist das „Truderinger Weinfest“ im Bierzelt: Livemusik, deftige Brotzeiten, Schmankerl und Bier locken jedes Jahr viele Feierwütige in meine Hood. Tracht ist übrigens gern gesehen bei diesem urigen Festl.

In Vaterstetten findet das „Wein- und Weißbierfest“ statt. Ich denke, der Veranstaltungstitel sagt bereits alles, was an diesem Abend in Vaterstetten passieren wird *lach* – und Livemusik gibt es freilich auch.

Schnäppchenjäger kommen am Samstag übrigens beim „Hofflohmarkt in Ramersdorf“ auf ihre Kosten. Private Anbieter bieten hier in ihren Gärten, Hinterhöfen und Garagen Trödel und private Schätzchen an.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Beim „Streetlife Festival“ können Familien mit Kindern jede Menge erleben und ausprobieren. Schmankerl, Foodtrucks und Verkaufsstände runden das Angebot ab.

Beim „Münchner Frühstücksmarkt“ könnt ihr Euch durch jede Menge Köstlichkeiten schlemmen – hier gibt es Frühstücksangebote aus aller Welt; außerdem ein Kinderprogramm sowie Marktstände, bei denen ihr handgefertigte und lokale Produkte erstehen könnt. Der Eintritt ist übrigens frei.

In der BMW Welt können sich Familien mit Kindern auf den nahenden Schulbeginn einstimmen. Beim „Aktionstag Schule und Sicherheit“ können Kids bei verschiedenen Programmpunkten mitmachen; außerdem gibt es freilich einen Clown – und auch Bespaßung für die Eltern.