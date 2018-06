Furtgehn am Wochaend (08.06. – 10.06.18)

Es steht viel auf dem Programm an diesem Wochenende – und mit Sicherheit ist für jeden Geschmack etwas dabei!

An allen drei Tagen könnt ihr Filme beim Kino-Open-Air genießen – sowohl das „Kino Mond & Sterne“ auf der Seebühne im Westpark als auch das „Kino am Olympiasee“ haben geöffnet und versorgen euch mit Filmklassikern und -highlights! Chillig wird es am Kulturstrand – hier könnt ihr gemütlich am schönen Stadtstrand am Vater-Rhein-Brunnen verweilen, Drinks genießen und sogar etwas essen. Dazu gibt es Musik von DJs, und wenn euch besonders heiß ist, könnt ihr Eure Füße im Brunnen abkühlen.

Außerdem an allen drei Wochenendtagen: der Hamburger Fischmarkt am Wittelsbacher Platz, die Ismaninger Festwoche mit Schaustellern, Fahrgeschäften und Festzeltbetrieb (am Samstag Mittag ist dort eine vom Flughafen München organisierte Versteigerung von Fundsachen), die wee Island Fun Weeks im Olympiapark (mit vielen Kinderattraktionen und 2.500 Tonnen Sand, die man nach Schätzen durchbuddeln kann), das Schweiger Brauereifest in Markt Schwaben (am Freitag spielen z.B. die Cagey Strings bei freiem Eintritt!) sowie die Stadtteilwoche Aubing-Lochhausen-Langwied.

Genauere Infos, Eintrittspreise etc. findet ihr jeweils unter den hinterlegten Links!

Am Freitag könnt ihr neben den oben aufgeführten Events außerdem den Flohmarkt in der Bibliothek im Gasteig unsicher machen und dort nach Büchern, CDs, DVDs für Erwachsene und Kinder stöbern.

Die „Family & Music Days“ von Bayern 3 bieten am Flughafen Spaß und Action für die ganze Familie – Felix Jaehn und Tom Walker spielen am Samstagabend live auf der Openair-Bühne. Außerdem mit Jahrmarkt mit Autoscooter und Kettenkarussell, verschiedene Food Trucks, gemütlicher bayerische Musik im Festzelt und mehrere Biergärten – Tickets können kostenlos heruntergeladen werden.

An zwei Tagen, nämlich am Samstag 9. und Sonntag 10. Juni 2018 feiert die Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco die Fertigstellung und offizielle Eröffnung ihres Wohn- und Kulturzentrums im Herzen der Stadt mit einem großen und bunten Straßenfest – zusammen mit dem Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt und der gesamten Nachbarschaft. Den ganzen Tag gibt es ein vielseitiges musikalisches Programm. Am Biergarten sowie auf zwei kleineren Spielstätten in den Innenhöfen und den Häusern treten eine Vielzahl von Künstlern unterschiedlichster Stilrichtungen auf.

Bei der von der Stadt München organisierten Neubürger-Radltour kann man kostenlos und mit dem Fahrrad die Stadt erkunden!

Das Werksviertel Mitte verwandelt sich am Samstag zum Mekka für alle Kite-Begeisterten. Markt, Flohmarkt sowie thematisch passende Filme im Open-Air-Kino laden zum Verweilen, Stöbern und Shoppen ein!

Am Giesinger Grünspitz findet am Samstag wieder ein Flohmarkt statt.

Rockig und laut wird es Samstag und Sonntag auf dem Königsplatz – denn hier findet das große Festival „Rockavaria“ statt! Am Samstag Abend spielen übrigens Iron Maiden!!!

In der denkmalgeschützte Eventlocation Villa Flora im Münchener Stadtbezirk Sendling-Westpark findet 2018 wie bereits im Vorjahr das Lateinamerikanische Wochenende statt. Sorgfältig ausgewählte Foodtrucks bieten ein vielfältiges Angebot aus typisch lateinamerikanischen Speisen an. Die großräumige Villa mit Innen- und Außenbereich ist ein perfekter Ort, um neue Kulturen kennen zu lernen, ins Gespräch zu kommen und bei schöner Atmosphäre Essen und leckere Drinks zu genießen.

Auch am Sonntag könnt ihr Euch auf dem Flughafen bei den „Family & Music Days“ die Zeit vertreiben – bei Jahrmarktgetümmel, Biergarten- und Festzeltstimmung und jeder Menge tollen Attraktionen für die Kinder!

Mit den Toten Hosen geht es am Sonntag beim Rockfestival „Rockavaria“ am Königsplatz weiter! Ab Mittag könnt ihr euch auf dem Gelände tummeln und die verschiedensten Bands hören!

Beim großen Eröffnungs-Straßenfest von Bellevue di Monaco gibt es in den beiden Innenhöfen von Bellevue und Glockenbachwerkstatt ein gemütliches Get-Together mit Brunch, Weißwurstfrühstück und Livemusik.

In der Villa Flora geht es auch am Sonntag lateinamerikanisch zur Sache. Shows, Tanz, Musik und Schmankerl warten beim lateinamerikanischen Wochenende auf Euch!