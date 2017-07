Furtgehn am Wochaend (07.07. – 09.07.2017)

Am Wochenende soll es ja schön warm bleiben – und hoffentlich regnet es nicht! Dann könnt ihr z.B. aufs Tollwood strawenzeln, zum Harras Fest gehen oder das Türkenstraßenfest besuchen! Flohmärkte gibt es auch wieder – Schnäppchenjäger aufgepasst! Wer Lust auf Party hat, der sollte beim Uni Sommerfest vorbeischauen … immer eine Fetzengaudi mit Livemusik und sehr fairen Preisen!

Was auch immer ihr macht’s, machts’as Eich schee!

Am Freitag kommen alle Schnäppchenjäger und Trödel-Fans beim Hofflohmarkt in Moosach auf ihre Kosten. Private Haushalte verkaufen ihre Schätzchen in Garagen, Gärten und Höfen.

Im Pressehaus findet der „Streetfood Friday“ statt – jede Menge Foodtrucks, Streetfood und allerlei Köstlichkeiten zum schlemmen, probieren und futtern. Musik gibt es freilich auch!

Das Uni-Sommerfest kann ich Euch echt empfehlen! Livemusik, verschiedene Musikrichtungen zum Abtanzen, chillige Biergärten und Bars im Inneren der Uni sowie in den Innenhöfen – und echt megafaire Preise für Drinks und Schmankerl. Bisher hatten wir am Uni-Sommerfest wirklich immer eine Fetzengaudi – und das zum wirklich kleinen Preis. Und tolle Münchner Bands haben wir auch immer neu entdecken können.

Spaß und ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie bietet die Feier „25 Jahre Flugwerft in Unterschleißheim“ – hier können Jung und Alt im Biergarten entspannen, an Rundflügen teilnehmen, Fallschirmspringen oder an den Sonderführungen teilnehmen. Garantiert informativ und wahrscheinlich grad für die Zwergerl besonders spannend – da gibt es richtig viel zu sehen und zu erkunden!

In der Therme Erding wird auch gefeiert – das große Sommerfest mit vielen Aktionen und einem Konzert von Max Giesinger steht auf dem Plan! Es gibt Luftballonweitwurf-Wettbewerbe, Airbrush-Stände, die Euch verzieren, sowie kühle Drinks und spannende Künstler, die das Publikum beim Planschen unterhalten.

Im Lehel findet am Samstag der Hofflohmarkt statt – ihr könnt Euch durch private Schätze stöbern, feilschen und Schnäppchen jagen!

Die Genießer können beim 34. Pfaffenhofener Weinfest vorbeischauen und verschiedene Weine verkosten.

Auch am Sonntag wird in der Flugwerft in Unterschleißheim gefeiert. Das Rahmenprogramm bietet spannende Aktionen für jung und alt. Da gibt es richtig was zu erleben!

In der Therme Erding wird am Sonntag beim Sommerfest ebenso weitergefeiert – hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.

Musikalisch und mit einem guadn Frühstück könnt ihr am Giesinger Grünspitz in den Sonntag starten. Livemusik sorgt für beschwingtes Aufwachen ab 11 Uhr – Euer Essen könnt ihr Euch auch gerne selbst mitbringen!

Beim „Little American Oktoberfest“ in der Waldwirtschaft wird’s zünftig. Neben Livemusik stehen jede Menge Programmpunkte wie eine Cowboyshow, Kinderschminken, Bull Riding etc. auf dem Plan! Definitiv was für die ganze Family!

Beim „Isartreiben und Isarpokal“ handelt es sich um eine „schwimmende Demo“ für ein Isarflussbad – jeder Münchner kann samt Familie mitschwimmen – oder einfach zuschauen. Eröffnet wird die Demo von Josef Schmid, die Siegerehrung findet dann am Kulturstrand statt. Die ganze Veranstaltung wird freilich gut überwacht und beaufsichtigt.