Furtgehn am Wochaend (06.07. – 08.07.2018)

Das Wochenende steht in den Startlöchern – und diesmal ist richtig viel geboten. Wer die Wahl hat, hat die Qual! An allen drei Tagen könnt ihr natürlich übers Tollwood flanieren, futtern und Livemusik erleben oder es euch am Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen gemütlich machen. Auch die Biergärten laden bei schönem Wetter zu einem Abstecher ein. Ooooooder aber ihr wühlt Euch ein wenig durch meine unterstehenden Wochenendtipps.

Was auch immer ihr macht: machts’as Eich schee!

In Gräfelfing lockt das Gräfelfinger Weinfest – zehn Winzer aus Gebieten entlang des Rheins und der Mosel, aus der Pfalz und Franken, aus Österreich und Südtirol bieten ihre Weine zum Probieren an. Dazu gibt es leckere Schmankerl, italienische Feinkost – und freilich auch Musik.

Reichlich Musik gibt es auch beim Uni Sommerfest der LMU. Livebands auf mehreren Bühnen, Party draußen und drinnen, Zocker Area, Discos und Kopfhörer-Disco, Karaoke und jede Menge Bars und Essensstände laden zu Münchens größter Studentenparty ein. Quadratratschn-Empfehlung übrigens: wir waren schon öfter dort und hatten jedes Mal wirklich viel Spaß!

Bis zum spektakulären Finale erwartet Euch beim „Münchner Sommernachtstraum“ bereits ab 16 Uhr ein buntes Festival mit drei Open-Air-Musikbühnen, Kunst und Kulinarik. Spezialitäten aus aller Welt, Kunstinstallationen und verschiedene Musik-Acts stehen auf den Programm. Nach Anbruch der Dunkelheit um ca. 22 Uhr dann der Höhepunkt: Das gigantische Feuerwerk.

Gefeiert werden darf auch beim Gräfelfinger Weinfest, bei dem zehn Winzer ihre Weinerzeugnisse anbieten; dazu gibt es Gegrilltes, Schmankerl und italienische Feinkost – und Musik von einer Party-Liveband!

Das Jugendkulturwerk des Stadtjugendamtes lädt Kinder, Jugendliche und ihre Familien um 18 Uhr vor der Badenburg im Nymphenburger Schlosspark zum Klassik-Open-Air-Konzert „Serenade im Park“ ein. Davor wartet auf die Kids ein buntes Programm und Mitmachaktionen. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert nach drinnen verlegt.

In Fürstenfeldbruck wird die Hauptstrasse gesperrt und zur Partymeile. Die Heimatgilde „Die Brucker“ feiert das legendäre Sommernachtsfest im Zentrum von Fürstenfeldbruck mit Live-Musik und Tanz.

Im Hofbräu Obermenzing findet das Biergartenfest statt und lockt mit Sommerzwickel, Musik und gemütlicher Biergartenstimmung.

Wer es weniger zünftig, dafür aber schön hip mag, der sollte den Weg nach Starnberg zu H’ugo’s Sommerfest antreten; hier kann schon ab 14 Uhr kräftig an der Seepromenade bei Musik und Live Acts gefeiert werden.

Auf der Seebühne im Westpark findet das Fest der Kulturen statt. Musik- und Tanzgruppen aus aller Welt bieten ein buntes Potpourri künstlerischer Unterhaltung. Während auf der Bühne von 11 bis 21.15 Uhr nonstop stimmungsvoll und multikulturell unterhalten wird, bieten Essens- und Infostände kulinarische Köstlichkeiten, zum Beispiel bulgarische und togolesische Küche sowie griechische, indische und türkische Spezialitäten.

Gemeinsames Radeln auf Münchens Straßen – und das ganz ohne Autoverkehr. Das geht nur bei der Münchner Radlnacht, die am Samstag um 20:30 Uhr am Königsplatz startet. Bereits ab 17 Uhr findet dort außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit Livemusik und Gastronomie statt.

Für alle, die sich für den veganen Lebensstil interessieren, dürfte Veganmania, das vegane Sommerfest, am Marienplatz interessant sein. Besucher können sich über neue Produkte und Trends in veganer Ernährung und Bekleidung informieren. Hungrige und Durstige können sich auf Spendenbasis an den Food-Ständen gleich vor Ort verwöhnen lassen.

Klassik und Kultur für alle Münchner – bei „Oper für alle“ wird diesmal „Parsifal“ auf den Platz vor der Münchner Oper übertragen. Das Spektakel wird dabei von Thomas Gottschalk moderiert. Früh da sein lohnt sich, die Plätze werden nämlich wirklich knapp! Und wer vergessen hat, Proviant für ein Picknick einzukaufen, der kann sich vor Ort an den Essensständen versorgen.

Durchaus zünftiger geht es beim Little American Oktoberfest in der Waldwirtschaft zu. Das Deutsch-Amerikanische Volksfest München bietet alle kulinarischen Leckereien aus den USA. Gegrillt wird auf Holzkohle, alles was die amerikanische Küche bietet – Von American Prime Steaks über Spare Ribs bis typisch amerikanische Hamburger, dazu amerikanisches Eis und typisch amerikanische Süßigkeiten und das bei American Music von Jazz bis Country, von Swing bis Rock’n’Roll, interpretiert von exzellenten Live Bands. Hufeisenwerfen oder Bull Riding bieten u.a. als Rahmenprogramm Spaß für Groß und Klein.

Beim Eröffnungsfest auf dem Kolumbusplatz wird der Platz mit vielen Aktionen, Musik, Schmankerln und Kabarett nach dem Umbau wieder eingeweiht.

Wer lieber ein Glas Wein schlürfen, italienische Köstlichkeiten genießen und Musik hören will, der ist beim Gräfelfinger Weinfest bestens aufgehoben.

Aber auch die Schnäppchenjäger, Bummler und Flohmarkt-Fans kommen dieses Wochenende noch auf ihre Kosten: beim Film- und Comic-Markt in der Tonhalle könnt ihr Blu-Rays, DVDs, CDs, Konsolen & PC-Spiele, Comics, Videos, Merchandise-Artikel, Filmplakate, Trading Cards, Hörspiele, Aushang- und Pressefotos, Filmprogramme, Figuren, Spielzeug, Playsets, Bücher, Soundtracks, Star Trek- und Star Wars Artikel oder Autogramme erstehen.

Im Bahnwärter Thiel findet wieder der Krims und Krams Flohmarkt statt. On top gibt es Musik von verschiedenen DJs, Essen und Drinks.

Der Sommermarkt in Markt Schwaben bietet allerlei Fundstücke für Liebhaber: Kunsthandwerker und Hobby-Künstler verkaufen gemeinsam mit Foodtrucks ihre Waren.