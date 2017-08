Furtgehn am Wochaend (04.08. – 06.08.2017)

Mit dem Start der Ferien ist auch in München ordentlich was geboten! Vom Volksfest „impark Sommerfestival“ im Olympiapark bis hin zu kostenfreien Konzerten im Theatron ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei! Und Obacht: bis Sonntag läuft die Brass Wiesn in Eching – mit Livekonzerten von Haindling, DeSchoWieda, dicht & ergreifend, Moop Mama uvm.!

Am Freitag könnt ihr Euch auf jeden Fall draußen tummeln – das Wetter soll herrlich werden. Also warum nicht zum impark Sommerfestival im Olympiapark fahren, eine Runde mit dem Riesenrad drehen oder ein paar Schmankerl und Drinks verdrücken? Ab 19 Uhr beginnen nun auch täglich die kostenfreien Konzerte beim Theatron Musiksommer!

Einen besonderen Tipp habe ich für den Vor- und Nachmittag: das Brunnenfest am Viktualienmarkt. An jeden Brunnen findet Action statt – Volkssänger und Kabarettisten treten auf; ohne Eintritt! Des werd richtig zünftig – also rein in die Tracht, dann seh’ma uns am Viktualienmarkt!

Ebenso kultig geht es bei der Jakobidult auf dem Mariahilfplatz zu! Fahrgeschäfte für die Kleinen, Schmankerl für alle und Drinks für die Großen locken zum wunderschönen Markt rund um die Kirche.

Für die Genießer und Weinliebhaber gibt es gleich zwei gute Tipps: das Pfälzer Weinfest im Innenhof der Residenz sowie das Moosacher Weinfest.

Im Münchner Pressehaus findet der Streetfood Friday statt; mit Foodtrucks, kühlen Drinks und Livemusik!

Am Flughafen wartet das „Bike & Style“ auf Euch. Hier trifft sich die internationale Mountainbike-Szene – und ihr könnt selbst Eure Fahrradkünste unter Beweis stellen. Ein großes Programm für Kinder rundet die Gaudi ab.

Auch am Samstag geht es noch auf der Jakobidult am Mariahilfplatz rund. Schlendert doch ein wenig über den Markt – da gibt es so herrlich viel Kurioses, Nützliches, Praktisches und Kultiges zu entdecken!

Danach könntet ihr dann einen Abstecher zum Pfälzer Weinfest in der Residenz machen und ein kühles Gläschen Wein schlürfen.

Für die ganze Familie ist beim impark Sommerfestival im Olympiapark etwas geboten. Und die Konzerte beim Theatron Musiksommer (kostenfrei) starten jeden Tag um 19 Uhr.

Alles rund ums Radl und die internationale Bike-Szene findet ihr am Flughafen beim „Bike & Style“ – neben Parcours und Workshops gibt es auch spannende Shows zu sehen!

Auch am Sonntag finden die Veranstaltungen der letzten Tage statt: das impark Sommerfestival lädt zum gemütlichen Bummeln, Essen und Trinken – und die Kleinen auf eine wilde Fahrt mit einem Karussell.

Beim Theatron Musiksommer ist wieder tolle Livemusik geboten – und das bei kostenlosem Eintritt!

Heute ist außerdem der letzte Tag der Jakobidult – wer noch nicht da war, sollte unbedingt noch hinschauen!

Und dann ist ja vielleicht auch noch ein Abstecher zum Pfälzer Weinfest drin!