Furtgehn am Wochaend (03.08. – 05.08.18)

Das Wochenende steht in den Startlöchern – und das Wetter soll ja weiterhin heiß und sonnig bleiben! Beste Voraussetzungen also für gelungene drei Tage!

Wer gerne einfach draußen sitzt, für den bieten sich die Isarauen, ein Biergarten oder der Kulturstrand an. Aber auch die Flucht nach drinnen ist möglich: die neue Show „Dummy“ im GOP lockt mit kühlen Temperaturen, atemberaubender Akrobatik und bestem Essen!

An allen drei Wochenendtagen

Tracht, Tradition und jede Menge Münchner Gemütlichkeit – das erwartet Euch auf der Auer Dult am Mariahilfplatz. Der große Markt lädt zum Bummeln ein; hier findet man alles, was man braucht … und auch nicht braucht ;-). Porzellan, Blumen, Schmankerl, Körbe, Töpfe, Antiquitäten und Trachten kann ihr hier erstehen. Freilich könnt ihr auch einfach im großen Biergarten Platz nehmen oder Euch einen Steckerlfisch kaufen und das bunte Jahrmarktsreiben mit Fahrgeschäften und Schaustellern beobachten. So oder so ist die Dult immer einen Ausflug wert!

Fahrgeschäfte und Volksfesttreiben warten auch beim impark Sommerfestival im Olympiapark auf Euch. Neben Karussells gibt es Bars, kleine und große Biergärten, Livemusik und Marktstände! Ausklingen lassen kann man den Tag dann beim Theatron Musiksommer – hier spielen jeden Tag Livebands aus München, dem Umland und von ganz weit her; und auch für jeden Musikgeschmack ist etwas geboten! Und das beste: das alles kostet keinen Cent Eintritt!

In Pasing stimmt man sich beim Pasinger Volksfest schon mal auf die Wiesn ein… 5 Tage Volksfest mit Livebands im Bierzelt (u.a. die Cagey Strings). Am meisten Spaß macht die ganze Geschichte freilich in Tracht – also bringt Euch bei der „Pasinger Vorwiesn“ schon mal in Stimmung!

Party, Konzerte (teils von international bekannten Bands und Künstlern) und Ausstellungen gibt es beim Free & Easy Festival im Backstage. Das Festival kostet keinen Eintritt – und bietet für jeden Musikgeschmack das richtige Event. Studiert doch einfach mal das Programm!

In herrlicher Kulisse könnt ihr in den nächsten Tagen Wein schlürfen – das Pfälzer Weinfest in der Residenz München lädt zum Weinverkosten ein! Sechs Winzer bieten ihre Erzeugnisse an, dazu gibt es Schmankerl und Livemusik.

Mein Spezl Hundling spielt am Freitag mit seiner Band beim „Mei Wirtshaus“-Sommerfest in Garching. Wer Bock auf richtig guten Rhythm’n’Blues in Kombination mit bairischer Mundart hat, der ist hier mehr als richtig! Quadratratschn-Empfehlung!

Ein besonders schönes Festl findet am Freitag auf dem Viktualienmarkt statt: das Brunnenfest. Die Brunnen rund um den Markt werden wunderschön mit prächtigen Blumen geschmückt – und an jedem der Brunnen wird sauber aufg’schbuit. Das Brunnenfest nennt sich nicht umsonst auch „Volkssängerfest“, denn über 120 Künstler und Musikanten werden im Laufe des Tages bei freiem Eintritt auf dem Viktualienmarkt im Herzen Münchens auftreten. Unbedingt hinschauen!

Der Samstag steht, wie so oft in München, ganz im Zeichen von Flohmärkten. Gebummelt und gestöbert werden darf an allen Ecken und Enden!

Der Flohmarkt in München-Riem ist einer der größten der Stadt – hier werden Suchende auf jeden Fall fündig. Um 6 Uhr morgens geht es los, angeboten werden Antiquitäten, private Schätze, Trödel und Kindersachen. Für eine Stärkung zwischendurch gibt es Schmankerlstände und einen Biergarten.

Im Bavaria Loft an der Theresienwiese findet am Samstag die „Fashion Session“ statt: ein Modeflohmarkt in Kombination mit einem Streetfoodmarkt. Hose, Jacke, Schmuck, Sonnenbrille, Hut, Stock, Parfüm, Gürtel, Tasche, selbstgemachtes, Rucksack, Kette, Ring, Dirndel, Charivari, Schuhe … hier gibt es nichts, was es nicht gibt!

Die Villa Flora veranstaltet ebenfalls einen Flohmarkt – rein für Mädels. Beim Mädelsflohmarkt darf nach Herzenslust geshoppt werden

Wer lieber nach Essen „stöbert“, für den dürfte das „Burger Open Air Festival“ im Backstage genau das Richtige sein. Die besten Burger-Brutzler der Region bieten ihre leckeren Kreationen an … daneben gibt es freilich auch Bars mit Drinks, Live-DJs sowie eine Chillout-Area.

Musik von den Harthauser Musikanten, Ochs vom Spieß, Augustiner Helles vom Holzfass und ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein erwarten Euch beim Sommerfest im Wirtshaus am Bavariapark. Absolute Empfehlung von mir – ist immer ein schönes Festl!

Und auch am Sonntag könnt ihr Euch nochmal quer durchs Backstage schlemmen: beim „Burger Open Air Festival„. Alle weiteren Veranstaltungen für Sonntag findet ihr oben unter dem Punkt „An allen drei Wochenendtagen“.