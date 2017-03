Furtgehn am Wochaend (03.03. – 05.03.2017)

An diesem Wochenende gibt es ganz viel Musik auf die Ohren – egal, ob ihr auf Gstanzl & Brauchtum, elektronische Sounds, Jazz oder die LaBrassBanda steht! Und auch für die Schleckermäulchen steht einiges auf dem Programm.

Was auch immer ihr macht, machts’as Eich schee!

Für alle, die auf Schmankerl stehen und gerne auch mal neue Kleinigkeiten kosten: der „Streetfood Friday“ im Pressehaus bietet jede Menge Streetfood-Anbieter sowie Foodtrucks. Dazu gibt es Drinks und Musik. Klingt doch nach einem hervorragenden Plan!

„2 Helle und 2 Dunkle„: Fastenlieder, Fastengstanzl und Fastengedanken von vier wunderbaren jungen Damen, u.a. Liesl Weapon und Kathrin Anna Stahl! Zünftig!

Alle, die auf Action und außergewöhnliche Erlebnisse stehen, kommen ab Samstag auf ihre Kosten – denn da eröffnet die nigelnagelneue „Jochen Schweizer Arena“. Von Skydiving bis zur Surfwelle ist alles geboten, was das Sportlerherz höher schlagen lässt.

In der Olympiahalle findet das große LaBrassBanda-Releasekonzert ihres neuen Albums „Around the World“ statt – einige Restkarten sind an der Abendkasse noch erhältlich! Lohnt sich!

„Irgendwo zwischen Metallica und Hubert von Goisern“, da siedeln sich „Da Rocka & da Waitler“ musikalisch an. Am Samstag spielen sie live und unplugged im Fraunhofer.

In der BMW Welt könnt ihr bei freiem Eintritt coolen Jazz-Sounds lauschen: der BMW Jazz Award präsentiert jeden Sonntag ab 11:00 Uhr ausgewählte, erstklassige Jazzmusiker und -bands for free!