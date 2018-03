Furtgehn am Wochaend (02.03. – 04.03.2018)

Ihr wisst noch nicht, was ihr am Wochenende unternehmen sollt? Dann lasst Euch von mir inspirieren – ich habe Euch die besten Veranstaltungstipps fürs Wochenende zusammengestellt. Und soviel sei schon einmal verraten: es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei!

Was auch immer ihr unternehmt, ob ihr tanzen, feiern oder ins Museum geht: lasst es euch gutgehen und machts’as eich schee!

Seit gestern läuft unser beliebtes Starkbierfest: der Nockherberg hat endlich wieder seine Pforten geöffnet! Also rein in die Tracht und ab auf eine wirklich traditionelle Münchner Veranstaltungen mit Livemusik, g’schmackigem Essen und gutem Paulaner Starkbier!

Feinschmecker kommen beim “Hall of Taste – dem Münchner Streetfoodmarkt” auf ihre Kosten. Ihr könnt Euch auf einen Markt mit vielen kleinen Essensständen, Garküchen und Foodtrucks sowie Livemusik, Dj’s, Drinks und Künstlern freuen!

Der Freitag zeigt sich zudem von seiner musikalischen Seite: die Spider Murphy Gang veröffentlich heute ihre CD sowie DVD zu den Konzerten in der Olympiahalle. Dazu treten sie mit einem Live-Akustik-Gig auf der Showbühne im Saturn an der Schwanthaler Höhe auf! Inklusive Autogrammstunde!

Die Burschen von DeSchoWieda kennt mittlerweile jeder – ihre lustigen Videos und die auf Bairisch gecoverten Songs sind mediale Hits. Doch die Jungs können noch viel mehr und haben auch viele eigene Songs auf Lager! Diese und alle ihre weiteren Hits präsentieren sie live bei ihrem Konzert in der Freiheizhalle! Quadratratschn-Empfehlung!

Weitere Tipps, die ihr Euch nicht entgehen lassen solltet: die neue Varieté-Show “Grand Hotel” im GOP – das GOP mit seinen grandiosen Künstlern ist immer einen Abstecher wert!

Außerdem läuft im Deutschen Theater Richard O’Brien’s “Rocky Horror Show”. Die Show müsst ihr Euch unbedingt ansehen – wir haben sie schon gesehen und sind begeistert! Eine Wahnsinnsumsetzung und ganz viel Spaß!!!

Auch am Samstag könnt ihr Euch in die ausgelassene Festzeltstimmung am Nockherberg werfen und gemeinsam mit anderen unser traditionelles Starkbierfest zelebrieren!

Wer es gerne traditionell, aber etwas weniger Bier-lastig hat, für den ist vielleicht der Tanzkurs “Rundtänze bis zur Genussreife” etwas. Die Tanzmeister vom Münchner Kocherlball und Kathreintanz Katharina Mayer und Magnus Kaindl geben ihre Erfahrungen weiter und unterrichten in den wichtigsten bairischen Tänzen.

Spannende Einblicke bietet der “Tag der Archive“. Unter dem Motto „Erinnern und Entdecken“ laden zahlreiche Münchner Archive zum bundesweit neunten „Tag der Archive“ ein. Interessierte können einen Blick hinter die Kulissen werfen und Einblick in die spannenden Bestände und Spezialsammlungen erhalten. Mit dabei sind auch die Monacensia, das Valentin-Karlstadt-Musäum und das Stadtarchiv München.

Beim “All Good Things” Markt erwartet Euch ein Potpourri aus Design, Kunst, Vintage, Selfmade, Mode und Lifestyle-Produkten. Über 100 Aussteller präsentieren euch ihre kreativen und ideenreichen Unikate. Abgeschmeckt wird das ganze mit einem bunten Rahmenprogramm aus Live-Musik, Workshops, Aktionskunst und mehreren Streetfood-Küchen, die für euch feinste Leckereien bereit halten.

Schnäppchen-Jäger und Second-Hand-Mode-Liebhaber dürfen sich in der Glockenbachwerkstatt bei der Kleidertauschbörse Tauschkultur austoben.

Weitere Tipps, die ihr Euch nicht entgehen lassen solltet: die neue Varieté-Show “Grand Hotel” im GOP – das GOP mit seinen grandiosen Künstlern ist immer einen Abstecher wert!

Außerdem läuft im Deutschen Theater Richard O’Brien’s “Rocky Horror Show”. Die Show müsst ihr Euch unbedingt ansehen – wir haben sie schon gesehen und sind begeistert! Eine Wahnsinnsumsetzung und ganz viel Spaß!!!

Lust auf eine zünftige Mahlzeit und eine Maß Bier? Dann ab zum Nockherberg! Das Starkbierfest läuft noch bis zum 25.03.2018.

Weitere Tipps, die ihr Euch nicht entgehen lassen solltet: die neue Varieté-Show “Grand Hotel” im GOP – das GOP mit seinen grandiosen Künstlern ist immer einen Abstecher wert!

Außerdem läuft im Deutschen Theater Richard O’Brien’s “Rocky Horror Show”. Die Show müsst ihr Euch unbedingt ansehen – wir haben sie schon gesehen und sind begeistert! Eine Wahnsinnsumsetzung und ganz viel Spaß!!!