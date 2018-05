Furtgehn am verlängerten Wochaend (18.05. – 21.05.2018)

Biergärten locken freilich bei schönem Wetter – oder aber eines meiner Lieblingsplatzerl: der Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen; denn der hat wieder geöffnet und lockt mit Musik, Schmankerln und guten Drinks!

Wer Lust auf Varieté, tolle Künstler und eine spannende Show hat: die neue Show “KAWUMM” im GOP läuft erst seit ein paar Tagen und ist sehr zu empfehlen!

Und für alle Familien noch ein Tipp: in der Dino World im Olympiapark gibt es spezielle Pfingstferien-Angebote!

Wie könnte man das verlängerte Wochenende besser beginnen, als mit einem ordentlichen Fressgelage? Beim “Streetfood Friday” habt ihr die Chance dazu, Euch an den Foodtrucks und Ständen so richtig den Magen vollzuschlagen! Livemusik gibt es obendrein – und das Ganze bis in die späten Abendstunden.

Bei Möbel Höffner in Freiham ist “Südtiroler Frühjahrsfestival” mit leckeren Schmankerln aus der Südtiroler Region! Schlemmer-Alarm!

Im Eataly eröffnet übrigens der “Weingarten” und lockt mit italienischen Weinen, die man nicht nur vor Ort trinken, sondern auch erwerben kann. Dazu gibt es gutes Essen und die Möglichkeit, Winzer vor Ort zu treffen und alles über die Herstellung von Wein zu lernen.

Ihr könnt das Wochenende natürlich auch zünftig starten – mit den “Donisl Live Sessions“. Jeden Freitag spielen im Wirtshaus junge, bayrische Bands zum Auftakt ins Wochenende. Diesen Freitag mit dabei: Gamskampler.

Auch am Samstag könnt ihr über das “Südtiroler Frühjahrsfestival” bei Möbel Höffner schlendern und Euch mit Köstlichkeiten aus der Region eindecken. Und auch die Eröffnung des Weingartens im Eataly ist am Samstag noch in vollem Gange und versorgt euch mit italienischen Weinen.

In der Halle 2 könnt ihr gebrauchte Fahrräder zum halben Preis ergattern – diese Aktion läuft nur am heutigen Samstag bis 14 Uhr und bietet bestimmt das ein oder andere Schnäppchen!

Musikalisch wird es beim Klangfest im Gasteig – 32 Bands treten auf vier Bühnen auf, und das alles bei freiem Eintritt! Mein Tipp: schaut Euch die Jungs von “Organ Explosion” an!

Ebenfalls bei freiem Eintritt findet in den nächsten Tagen das Theatron Pfingstfestival statt – insgesamt treten in den nächsten 3 Tagen 18 Bands auf; und das in schönster Kulisse auf der Bühne im Olympiasee!

Am Sonntag darf gefeiert werden! Der FC Bayern feiert seinen Titel auf dem Marienplatz – alle Infos zur Veranstaltung findet ihr hier.

Musikalisch wird es auch am Sonntag wieder im Olympiapark beim Theatron Pfingstfestival – mit Musik satt, vielen Bands und das alles bei freiem Eintritt!

Montag

Und auch am Montag läuft das Theatron Pfingstfestival noch! Gute Musik, gute Laune – und das Wetter soll auch schön werden!

Apropos schönes Wetter – vergesst mir ja nicht den Kulturstrand und die vielen schönen Biergärten!