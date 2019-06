Für die ganze Familie: das Dschungelpalast Sommerfest

Sommer, Sonne, Sommerfest! Am Sonntag, den 21.07. ist es endlich wieder soweit und der Feierwerk Dschungelpalast lädt Klein und Groß ein zu einem kunterbunten Programm! Von 11:00 bis 19:00 Uhr gibt es Live-Musik für Kinder und Eltern, Theater, kreative Mitmach-Aktionen aller Art, spielerische und sportliche Angebote sowie kulinarische Leckereien und Eis im gemütlichen Biergarten. Der Eintritt ist wie immer frei!

Los geht’s gleich ab 11:00 Uhr mit der Dschungel-Rätsel-Rallye über das gesamte Feierwerk-Gelände. Hier können die Besucher*innen den ganzen Tag über mitmachen und kleine Überraschungen gewinnen. Auch das Werkstatt-Programm startet gleich am Vormittag: Während Kinder ab 4 Jahren in der Bastelwerkstatt Glitzerfische, Seepferdchen und kleine Meerjungfrauen gestalten können, heißt es in der Buchbinde-Werkstatt Hefte binden und Stempel aus Moosgummi herstellen.

Unter dem Motto „Holz- und Naturmaterialien“ entstehen aus Brettchen fantasievolle Unterwasserfiguren und vieles mehr, während in der Werkstatt „Glaskunst & Stoffmalen“ zauberhafte Windlichter, Fensterbilder oder einzigartige Stoff-Taschen kreiert werden können.

In der Flechtwerkstatt können Kinder ab 6 Jahren Kunst-Gebrauchsgegenstände mit Peddigrohr flechten, und in der Häkel- Werkstatt gibt es die Möglichkeit, kunterbunte Armbänder und Ketten zu häkeln. Kleine Forscher*innen ab 4 Jahren sind in der Forscher-Werkstatt gut aufgehoben: Hier stehen Experimente und spannende Kniffs auf dem Programm.

Doch nicht nur für die Kreativität ist etwas geboten: Von 11:00 bis 14:00 Uhr lautet das Motto auf dem Skateplatzl „Try It!“ und interessierte Kids ab 6 Jahren sind hier herzlich zu einem Testlauf eingeladen. Wer mag, kann als Radioreporter*in für Radio Feierwerk auf Tour gehen und mit Mikrofon und Aufnahmegerät ausgestattet Interviews führen. Selbstverständlich sind auch die beliebten Stelzenläufer wieder unterwegs, und wer mag, kann sich am Glitzer-Tattoo- und Schminkstand in Superhelden oder Märchenwesen verwandeln lassen. Ein ganz besonderes Highlight beim diesjährigen Dschungelpalast Sommerfest bietet die München-Premiere von Clowness Glucksneuestem Stück: Gemeinsam mit JUDITH GORGASS spielt KIRSTIE HANDEL um 16:15 Uhr „Der Bücherschatz“.

Und auch das Programm auf der Außenbühne hat wieder jede Menge zu bieten: Um 12:00 Uhr geht es los mit Live-Musik von DEREK SINGLETON & BARBARA STREIDL, um 15:00 Uhr spielen TOM & HEINER dann Lieder für Kinder und Eltern. Für einen gelungenen Ausklang des Festes gibt es ab 17:00 Uhr dann akustischen Folk-Pop von GURDAN THOMAS.

Auch bei schlechtem Wetter heißt es nicht verzagen – da wird das gesamte Programm einfach nach drinnen verlegt!

Dschungelpalast Sommerfest für die ganze Familie | Sonntag 21.07.2019 | 11:00 bis 19:00 Uhr | Eintritt frei

Foto: Frauke Wichmann