„Frühlingsklänge“ der Bayerischen Philharmonie

🍀🍀G'winnschbui🍀🍀

Mir ham uns de neie Show "Humorzone" im GOP Varieté-Theater München scho o'schaugn derfn und ganz vui g'lacht und g'staunt. Umso mehr gfrei i mi, dass i 1x2 Tickets inklusive Menü (sauguad wia ollawei) an Eich weidagebn derf!



➡ Mitmacha is ganz einfach: verratet's mir doch, ob und wenn ja, wia vui Shows ihr im GOP scho g'seng hobds.



Eure Antwort schreibts'ma einfach als Kommentar oder Nachricht. Mitmacha kennt's bis Freidog um 20 Uhr. Der Gewinner werd per Los ermittelt und dann per Nachricht benachrichtigt. Der Rechtsweg is ausg'schlossn, Facebook steht in koam Zusammenhang mit dem G'winnschbui. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im untn o'ghängtn Artikel.



www.bayrische-quadratratschn.de/tickets-fuer-humorzone-im-gop-zu-gewinnen/ ... mehraweniga

Tickets für "Humorzone" im GOP zu gewinnen - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Bis zum 12. Mai läuft im Münchner GOP Varieté Theater die neue Show "Humorzone" - wir verlosen 1x2 Tickets inklusive Menü!