FORUM SCHWANTHALERHÖHE − Shoppen im Münchner Westend

Jetzt ist es so weit, an der Wiesn eröffnet am 6. Juni 2019 das neue Shopping-Quartier FORUM SCHWANTHALERHÖHE. Mit seinen 90 Shop-Konzepten auf drei Ebenen und 25.000 Quadratmetern Fläche, einem modernen Mix aus Mode, Technik, Sport, Lebensmitteln, Gastronomie und Services, erhält das Münchner Westend eine einmalige Shopping-Destination.

Die Innenarchitektur schlägt eine Brücke zwischen dem Namensgeber Ludwig von Schwanthaler, Kunst und Münchner Lebensart. Entwickelt und realisiert wurde das neu konzipierte Shoppingcenter – bestehend aus einem innovativ umgebauten Gebäudekern und räumlich-ästhetischen, weitreichenden Ergänzungen – von der HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft aus Hamburg. Diese investierte 240 Millionen Euro in den Bau. Die 24 Stunden geöffnete Tiefgarage sorgt für 1.000 zusätzliche Parkplätze im Quartier.

„Mit dem FORUM SCHWANTHALERHÖHE erwecken wir das Herz des Westends wieder zum Leben“, erklärt Harald Ortner, Geschäftsführer der HBB. „Das attraktive Flächenangebot und die vielen Standortvorteile überzeugte große Mieter wie H&M, Lidl, Smyths Spielwaren, Das Futterhaus genauso wie die zahlreichen Fashion-Marken und Gastronomiekonzepte.“ Decathlon eröffnet genau aus diesem Grund einen zweiten Laden in München, um sein Sportartikelsortiment auf einer Fläche präsentieren zu können, was im bestehenden Click&Collect-Store platztechnisch unmöglich ist.

Von beliebten Lifestyle- und Fashion-Marken wie Guess mit Premiere seines neuen Shop-Konzepts, H&M, Foot Locker und Foot Locker Kids, Hunkemöller, Jack & Jones, Engbers, Woolworth, Orsay, Vero Moda, Reno und Olymp & Hades über dynamische Labels wie zum Beispiel Zeiss Vision Center, Apollo Optik, Rituals und Nature & Decouvertes bis zu O bag bietet das FORUM SCHWANTHALERHÖHE jede Menge Auswahl. Fachkundige Beratung zu Technik und Telefonie erhalten Kunden bei Saturn, Telekom, Vodafone oder O2. Hugendubel und Dienstleister runden das Angebot ab. Dank des großen Parkplatzangebots lässt sich der große Wocheneinkauf bei Edeka und Lidl, bei Müller und dm oder Das Futterhaus bequem erledigen, was die Nahversorgungsfunktion des Shopping-Quartiers unterstreicht. Das Foodie‘s Place im Untergeschoss und auf Flächen im Obergeschoss hält für jeden Geschmack etwas bereit: Große Namen wie Burger King und die Münchner Traditionsmetzgerei Vinzenmurr sind ebenso vertreten wie Gastro-Konzepte von Asia über Organic Kitchen und Urban Soup bis hin zu Café, Crêpes oder Eis.

„Neben dem Mix aus Shops und Gastronomie sorgen die außergewöhnliche Innenarchitektur und die Loungebereiche für ein echtes Shopping-Erlebnis mit sehr hoher Aufenthaltsqualität“, erklärt Heiner Hutmacher, Geschäftsführer der HBB Centermanagement. Zur Eröffnung verschenken viele Shops in Kombination mit der Mitgliedschaft im FSH-Memberclub eine VIP-Geschenketüte. Weitere Informationen: www.forum-schwanthalerhöhe.de.

Foto: Ingo Maurer