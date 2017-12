Fesche (Trachten-)Tasche von „MyDascherl“ zu gewinnen

☆🎄Adventskalender-Türchen Nr. 4🎄☆

In Türchen Nr. 4 versteckt'se heid a fesches (Trachten-)Dascherl von MyDascherl 🎉!

Wer auf da Suach' nach einer feschen Tasche ist, soit unbedingt amoi das Sortiment von "my Dascherl" genauer ansehen (in meim Artikel kennt's a bisserl wos über die Taschen nachlesen und scho amoi ins Sortiment nei'lurn) - die Taschen san sooooo schee, innen praktisch aufgeteilt und edel b'stickt. I find die Dascherl grod zur Tracht b'sonders passend, aber freilich machan's im Alltag genauso vui her! I gfrei mi ganz besonders, dass i Eich heid oans von diesen schönen Schmuckstückerl weitergebn derf! PS: de Dascherl san fei a a richtig tolle Geschenkidee! ;)

**********

➡ Teilnehmen am G’winnschbui is ganz einfach: verratet mir einfach, wohin ihr das hübsche Dascherl als erstes ausführen würdet! ⬅

Wennd's megds, dad's mi narrisch gfrein, wend's dem lieben Team von MyDascherl a a Like do lassds, na seht's a imma, wenns wos Neis gibt!

***********

Eure Antwort kennts ma einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht oder ois Email durchschicka. Des G'winnschbui laffd bis heid omds um 20 Uhr.

Der Gewinner werd dann ausg'lost und benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassds de Leid oiso in Ruah und schreibt's direkt mir bei Frogn. (Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im Artikel).

Und jetzad: vui Schbass und vui Glück! 🍀

#münchen #adventskalender #mydascherl #trachtentasche #geschenktipp #Accessoire #verlosung #gewinnspiel #bayrischequadratratschn

www.bayrische-quadratratschn.de/fesche-trachtentasche-von-mydascherl-zu-gewinnen/ ... mehraweniga

