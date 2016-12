Feiern zu zweit: Show, Menü & Champagner im GOP

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2016! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht, dass keiner schimpft und alle – um es mit Haindling zu sagen – „freindlich“ zueinander sind! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: das GOP Varieté Theater München 💜

Hach – das GOP! Ich liebe das GOP, denn ein Besuch in Münchens Varieté-Theater bedeutet jedes Mal eine wunderbare Auszeit, ein Abtauchen in eine andere Welt; es bedeutet Träumen und Staunen, Schmunzeln und Mitfiebern. Mit Betreten des GOP fühle ich mich jedes mal wie Alice, die gerade im Wunderland angekommen ist. Im Foyer kann man vor Showbeginn an der Bar noch einen Drink zu sich nehmen, bevor im großen Saal hübsche Tischchen mit Theaterlampen warten – die Tische sind übrigens in Stufen angeordnet, so dass man von allen Plätzen aus gute Sicht hat.

Wer möchte, kann sowohl im Theatersaal speisen (die Menüs, die ich bisher testen durfte, waren allesamt vorzüglich), als auch vor der Show im angeschlossenen Restaurant Leander. Auch hier kann ich Euch nur eine Empfehlung aussprechen – probiert das Menü auf alle Fälle aus … es lohnt sich!

Die Shows im GOP sind immer wieder eine Überraschung und beinhalten alles, was einen Abend zu einem faszinierenden Erlebnis werden lässt: Kurioses, Lustiges, Spannendes, Verträumtes, Künstlerisches und Akrobatisches. Jede Show wird vom GOP-Team mit ganz viel Hingabe und Leidenschaft geplant, geprobt und durchgeführt. Das geht bei den Künstlern und Artisten los und endet bei der Küche und den stets aufmerksamen Bedienungen, die sich je nach Showmotto auch gerne mal in die passende Klamotte werfen. Alle zwei Monate wechselt das Programm – und somit auch die Künstler und Darbietungen. Kein Wunder, dass das GOP mittlerweile viele Stammkunden hat, die keine Show mehr verpassen wollen.

Infos zur aktuellen Show findet ihr übrigens HIER. Ab dem 12. Januar 2017 – und somit für Euch und unsere Gewinner vielleicht besonders interessant – startet dann die neue Show „Wild Boys“, die bis zum 12. März 2017 laufen wird.

Hier ein paar Infos zur kommenden Show „Wild Boys:

„Wenn Rosemie die Bühne betritt, geht einem das Herz auf, so viel Charme, Witz und schwäbischer Frohsinn schlägt einem entgegen. Doch ihr Herz sehnt sich nach dem „Einen”. Die Tau­send­sas­sa­rin wird be­glei­tet und um­garnt von ein­ma­li­gen Typen – ihren ar­tis­tisch hoch­be­gab­ten „Wild Boys“. Ge­mein­sam span­nen sie nicht nur Amors son­dern auch einen va­rie­tis­ti­schen Bogen von wild bis ro­man­tisch. Eine Lie­bes­er­klä­rung an den fei­nen Humor, an pas­sio­nier­te Kör­per­kunst und an die Lei­den­schaft des Thea­ters. Eine Show, die ein­fach Spaß macht!“ (Text: GOP Varieté Theater)

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 „Feiern zu zweit“ mit Showtickets, 3-Gänge-Menü und Champagnerempfang im GOP 💕

Zu zweit einen romantischen Abend verbringen – und zwar mit einer erstklassigen Varieté-Show im GOP, Champagnerempfang und einem vorzüglichen 3-Gänge-Menü im ans GOP angeschlossenen Restaurant Leander. Das wunderbare GOP-Team sorgt für bestes Ambiente: beim „Feiern zu zweit“ werdet ihr mit einem Glas prickelndem Champagner in Empfang genommen; danach geht es weiter ins Restaurant Leander, in dem bereits ein liebevoll dekorierter und besonders schön zurechtgemachter Tisch auf Euch wartet. Gemeinsam genießt ihr dann ein 3-Gänge-Menü – und ich kann Euch versprechen, dass ihr wirklich außerordentlich gut speisen werdet! Das Essen im GOP ist jedes Mal ein Gaumenschmaus! Damit noch nicht genug, dürft ihr dann noch eine Varieté-Show erleben. Der Gutschein für das „Feiern zu zweit“ gilt bis zum 03.10.2017, und umfasst somit einen Zeitraum von fünf GOP-Shows, von denen Ihr Euch einfach eine aussuchen dürft!!! Genauso wie Euren Wunschtermin! Besser geht nicht! Romantischer geht nicht! Und schöner als im GOP geht es in München eh nicht.

▶ Beantwortet mir einfach folgende Frage: Wie heißt die nächste Show im GOP, die ab 12. Januar 2017 im GOP zu sehen ist?

Teilnehmen ist ganz einfach: schreibt mir eine Email mit der richtigen Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Foto Copyrights: GOP Varieté Theater

Disclaimer: Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.