„Fastenopfer“ – bayerischer Krimi von meinem Freund Anton Leiss-Huber

Mein lieber Freund Anton Leiss-Huber hat seinen zweiten Krimi geschrieben – und ich bin ganz stolz. „Fastenopfer“ heißt sein neuestes Werk und spielt wieder einmal in seiner Heimat Altötting. Zu viel möchte ich Euch gar nicht verraten … aber einen jubilierenden, stolzen Hinweis ist das Ganze freilich wert. Und ein Gewinnspiel mit zwei signierten Originalausgaben.

Den lieben Anton kennt ihr – denn die „Schicksalscombo“, mit der er bereits auf der Wiesn und in diversen Lokalitäten (auch gemeinsam mit der Spider Murphy Gang) aufgetreten ist, habe ich ja schon recht oft belobhudelt. Anton ist aber nicht nur ein toller Sänger (und Jodler), sondern außerdem ein begnadeter Autor. Sein Erstlingswerk „Gnadenort“ fand sehr großes Interesse, und nun folgt mit „Fastenopfer“ sein zweiter Kriminalroman. Auf amazon ist sein Buch übrigens schon in die „Top 100 Krimis“ eingestiegen! Sauguad!

Anton schreibt herrlich lustig, wunderbar fesselnd und hat sich auch in „Fastenopfer“ wieder eine spannende Geschichte rund um Altötting, die Fastenzeit und einen Mord in der Kapelladministration ausgedacht. Falls ihr euch das Buch zulegt (wozu ich Euch doch sehr raten möchte *lach*), dann könnt ihr dem lieben Herrn Leiss-Huber z.B. auf seiner Facebook-Seite ein Feedback zum Buch geben; oder ihr verfolgt einfach weiter, was das kleine Wunderkind sonst noch so auf die Beine stellt – Stalking lohnt sich hier definitiv! 😉

Hier noch ein paar kleine Infos zum Buch:

„In Altötting wird die österliche Fastenzeit noch ernstgenommen – zumindest von den Geistlichen. Der Rest der Gemeinde gibt sich der gemütlichen Völlerei hin. Dass Rainer Schutt-Novotny für das Brechen des Fastengebots gleich mit dem Leben zahlen muss, hätte allerdings niemand geglaubt. Der Verwalter des »Tilly-Benefiziums« liegt tot in der Kapelladministration. Kommissar Max Kramer ist gefragt, und während er versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, lässt er sich von der attraktiven Staatsanwältin ablenken. Derweil kommt seine Jugendliebe Maria Evita auf eine ganz eigene Spur …“

Erschienen im Ullstein Verlag: http://www.ullsteinbuchverlage.de/nc/buch/details/fastenopfer-9783548288314.html

Gewinnspiel

Zwei Originalausgaben seines zweiten Kriminalromans „Fastenopfer“ hat mir Anton Leiss-Huber für Euch mitgegeben. Und signiert hat er sie auch noch.

Ich freue mich also ganz gewaltig, dass ich zwei Leseratten mit diesen schönen, vom Autor signierten Büchern eine Freude machen darf. Beantwortet mir doch einfach kurz folgende Frage: in welchem bayerischen Ort spielt die Handlung von „Fastenopfer“?

Die Antwort schickt ihr mir einfach per Email (susisusanna@bayrische-quadratratschn.de), als persönliche Nachricht auf den Social Media Kanälen, oder ihr kommentiert den Fastenopfer-Beitrag auf Facebook. Easy.

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!