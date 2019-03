Fahrräder zum halben Preis und Münchner Erden Werksverkauf

Am kommenden Samstag, 30. März, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) gleich zwei Highlights im Programm:

– In der Halle 2, dem Gebrauchtwarenkaufhaus in Pasing, Peter-Anders-Straße 15, gibt es einen Sonderrabatt von satten 50 Prozent auf alle Fahrräder. Der Verkauf beginnt um 9 Uhr (Öffnungszeit der Halle 2). Um 12 Uhr gibt es noch einmal Nachschub für die Spätaufsteher.

„Mit der Halle 2 vermeidet der AWM jedes Jahr rund 1.000 Tonnen Abfälle, weil so gute und noch brauchbare Gegenstände wieder verwendet anstatt weggeworfen werden“, sagt Kristina Frank, Kommunalreferentin und Erste Werkleiterin des AWM. „Damit schonen wir nicht nur die Ressourcen unserer Umwelt, sondern bieten den Münchnerinnen und Münchnern auch eine tolle und günstige Einkaufsquelle“.

Weitere Informationen unter www.awm-muenchen.de/Halle2.

– Außerdem veranstaltet der AWM von 10 bis 18 Uhr einen Werksverkauf der Münchner Erden am Erdenwerk Freimann, Werner-Heisenberg-Allee 62. Den Besucherinnen und Besuchern werden attraktive Rabatte, Aktionspakete und ein buntes Rahmenprogramm mit Gewinnspiel rund um den Garten geboten. Expertinnen und Experten des AWM beraten vor Ort zum Thema Erden. Außerdem gibt es Blumen, Pflanzen und organische Düngemittel zu kaufen. Bei Vorträgen und Rundgängen zur Herstellung der Münchner Erden (11 und 15 Uhr), zur ehemaligen Deponie (12 Uhr) und zur Trockenfermantationsanlage (13 Uhr) dürfen die Gäste hinter die Kulissen blicken. Ein Foodtruck sorgt für die Verpflegung. In der Woche von Montag, 1., bis Samstag, 6. April, findet zusätzlich an allen Münchner Wertstoffhöfen, die Erden verkaufen, eine Aktionswoche statt, bei der es auf alle Erdenprodukte des AWM zehn Prozent Rabatt gibt.

Kristina Frank, Kommunalreferentin und Erste Werkleiterin des AWM: „Wir sind sehr stolz auf unser Sortiment der Münchner Erden, weil wir mit der Herstellung von Kompost und Erden aus den Münchner Bioabfällen den kompletten Kreislauf, von der Kartoffelschale bis zur pflanzfertigen Erde, geschlossen haben und hier wirklich etwas Sinnvolles für die Umwelt tun“.

Weitere Informationen unter www.muenchner-erden.de.