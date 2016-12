Essen für zwei – Gutschein fürs 35 milli(m)eter

☆🎄🎄Adventskalender-Türchen Nr. 15: eine Trachtenbadehose von Monaco Di Bavaria 🎄🎄☆ <3

Mittlerweile san die Trachtenbadehosen (oder Freizeitlederhosen) von Monaco Di Bavaria need nur in Bayern Kult; die Hosen wern bis nach USA verkauft. Ma wui ja need nur in heimischen Gewässern, sondern a im Urlaub zoagn, woher ma is: und dafür eignen sich de Trachtenbadehosen hervorragend. Unser Gewinner derf se über a Trachtenbadehose im Wert von umara 60 € gfrein - und is gerüstet die für den Sommer 2017!

▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Beantwortet mir einfach folgende Frage: das wievielte Betriebsjubiläum feiert Monaco Di Bavaria im nächsten Jahr? (De Antwort findets ganz easy rot markiert im unten angehängten Artikel)

▲▲▲▲▲▲▲▲▲

<3 Wenn i an Wunsch frei hätt', na warad's schee, wenn'ds dem Team von Monaco Di Bavaria a Like auf eana Seitn duads; na wissd'sd a oiwei B'scheid, wos Neis gibt! <3

Mitmacha kennt's bis heid Omd, der Gewinner werd moang benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassd's de Leid oiso bittschee in Ruah ;-) - bei Fragen einfach direkt an mi wenden. Alle G'winnschbuibedingungen san im Artikel!

#adventskalender #gewinnspiel #verlosung #monacodibavaria #trachtenbadehose #freizeitlederhose #bayrischequadratratschn #bademode2017 #sommer2017

www.bayrische-quadratratschn.de/trachtenbadehose-von-monaco-di-bavaria/ ... mehraweniga

Trachtenbadehose von MONACO DI BAVARIA - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Der Gewinner unseres heutigen Preises kann sich über eine Trachtenbadehose (Trachtenfreizeithose) im Wert von knapp 60 Euro freuen - und ist damit bestens gerüstet für den Sommer 2017! Denn die Hose macht jeden Schabernack mit; egal, ob Schwimmengehen im Naturbad Maria Einsiedel, Planschen in der Is...