EscapeGame München: kniffelige Live-Adventure-Games mit Freunden

Mein heutiger Kooperationspartner: EscapeGame München 💜

„Live Adventure Game“ nennt sich das außergewöhnliche Vergnügen, das man sich in München in mittlerweile drei Locations (Tengstrasse 20, Barerstrasse 65, Cosimastrasse 131) zusammen mit Freunden gönnen kann. Gerade jetzt im Winter, wenn oft die Frage auftaucht, was man denn unternehmen könnte, sind die Rätselspiele von „EscapeGame München“ eine tolle Alternative!

Was genau hat man sich unter den „EscapeGames“ vorzustellen?

Das Spielerteam (bis zu 6 Personen) betritt einen der verschiedenen Themenräume; danach verschließt sich die Türe. Nun bleiben dem Team 60 Minuten Zeit, verschiedene Rätsel zu lösen, Hinweise zu suchen und Gegenstände zu entdecken, um aus dem Raum zu entkommen. Gefragt sind logisches Denken, kreative Zusammenarbeit und der Spaß am Lösen von kniffeligen Aufgaben.

Anbieter gibt es viele – „EscapeGame München“ unterscheidet sich von den anderen Adventuregames durch besonders kniffelige Rätsel und bis ins Detail umgesetzte Dekorationen. Insgesamt gibt es derzeit fünf verschiedene Spielräume mit den unterschiedlichsten Themen (zwei weitere sind in Planung) – und die Macher von „EscapeGame“ haben sich richtig viel einfallen lassen! Hier einige Beispiele:

Im Raum „Die Kunst des Klauens“ wird das Spielerteam in die Rolle hochspezialisierter Kunstdiebe versetzt, die ein millionenschweres Gemälde entwenden sollen. 60 Minuten bleiben, um das Bild zu stehlen und unentdeckt zu entkommen. Jetzt heißt es suchen, rätseln, zusammenarbeiten, Hinweise aufspüren und Lösungen suchen.

Das Spiel „Die Rache des Tutanchamuns“ entführt die Spieler ins alte Ägypten. Als Grabräuber sind sie auf der Suche nach Schätzen, der Ausgang ist jedoch versperrt. Und wieder bleiben 60 Minuten, um die Grabkammer zu erkunden und den Weg nach draußen zu finden, bevor die Zeit abgelaufen ist.

In „Das Geisterhaus“ muss das Spielerteam aus einem gruseligen „Haus“, um das sich viele schreckliche Gerüchte ranken, entkommen.

Alle weiteren Räume und Spiele findet ihr hier: http://escapegame-muenchen.de

Einige Bilder der wirklich toll gestalteten Räume möchte ich Euch nicht vorenthalten – hier waren echte Künstler am Werk! Die Dekorationen nehmen die Spieler sofort mit in einem andere Welt und machen die 60 Spielminuten zu einem innovativen, spannenden und mysteriösen Abenteuer – der Alltag bleibt definitiv vor der Tür!

Alles in den Spielräumen ist perfekt aufeinander abgestimmt: Licht, Dekoration und die passende Rätselgeschichte. Mit dem Schließen der Tür ist man sofort in einer völlig anderen Welt!

Die „EscapeGames“ sind auf jeden Fall mal eine ganz andere und neue Möglichkeit der Freizeitgestaltung! Ihr agiert als Team mit Euren Freunden oder der Familie, tut was für die grauen Gehirnzellen und erlebt als Team Erfolge, wenn ihr die verschiedenen Rätsel knackt!



Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 Gutschein für ein EscapeGame für 6 Personen (1 Gewinner, Gesamtwert 108 Euro) von EscapeGame München 💕

Gemeinsam Rätseln, gemeinsam Gaudi haben – und das nicht zu knapp! Mit unserem heutigen Gewinn könnt Ihr zusammen mit 5 Freunden in ein großes Abenteuer aufbrechen. Sucht Euch das Spiel Eurer Wahl aus und rätselt im Team! Der Gutschein für das Rätselspiel von EscapeGame München hat einen Gesamtwert von 108 Euro! Macht Euch einen tollen, spannenden und mysteriösen Abend mit jeder Menge Spaß!

