Eröffnung des Kulturstrands am Vater-Rhein-Brunnen

Juhu – es ist wieder soweit! Vor ein paar Wochen erhielten die urbanauten den Zuschlag für den Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen. Seitdem arbeiten sie unter hohem Zeitdruck an Planung, Vorbereitung und Aufbau des Kulturstrands, der vom 15. Mai bis 15. August 2017 stattfindet. Am heutigen Montag, den 15.05.2017, ist Eröffnung. Der Kulturstrand hat dann täglich von 12.00 – 24.00 Uhr bis einschließlich 15. August geöffnet.

Der Kulturstrand ist ein Ort der Begegnung und Entspannung mit einem Kulturprogramm für alle Münchnerinnen und Münchner. Kultur im Fluss! Und das zum ersten Mal mit drei Jahren Planungshorizont an einem Ort. Gegenüber vom Deutschen Museum warten nun also drei Monate offene Kulturplattform und Begegnungsstätte auf alle Münchner – und alle sind herzlich eingeladen, zum Mitdenken, Mitreden und Mitgestalten.

Auf dem Programm stehen u.a. Konzerte, ein Kinder- und Sportprogramm, DJ-Abende, Panel-Diskussionen, Ausstellungen, Lesungen, Filmvorführungen uvm. Heuer gibt es sogar erstmalig „Heimatabende“ mit neuer Volksmusik und Interpreten aus der Region! Das komplette Programm findet ihr hier: http://kulturstrand.org/programmuebersicht/

Die letzten Jahre war der Kulturstrand quasi unser zweites Wohnzimmer – wir werden uns dort also mit Sicherheit des Öfteren sehen! Auf meiner Facebook-Seite werde ich Euch freilich besonders interessante Termine auch noch ankündigen.

Foto Copyright: Urbanauten