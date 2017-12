Erholung pur: 2 Tageskarten für die Therme Erding inkl. privatem Alm Chalet

☆🎄Adventskalender-Türchen Nr. 23🎄☆

Sommerlaune und Urlaubsfeelings versteckan'se heid hinter Türchen Nr. 23 - es wartet a grandioser Gewinn auf Eich! Gemeinsam mit der THERME ERDING verlosen mir für oan Gewinner 2 Tagestickets für die Therme (inklusive Wellenbad und Galaxy Rutschenwelt) sowie obn drauf no a privates Alm Chalet - so kann man in aller Ruhe abschoitn und den Dog voi auskosten! (1 Gewinner) 🎉!



Erholung pur steckt heid in unserem Adventskalender! Zu zwoat kennt's an wunderbaren Tag in der Therme Erding erleben! Ob saunieren, planschn, schwimma oder an der Wasserbar an Cocktail schlürfn...in der Therme ist abschoitn vom Alltag mehr bis leicht! Im Eintritt in die Therme Erding inklusive is bei unserem Gewinn außerdem der Eintritt ins Wellenbad sowia in Europas größte Wasserrutschenwelt mit 26 Rutschen! Und das beste Zuckerl kimmd jetzt: on top gibt's no an Gutschein für ein privates Alm Chalet - der perfekte Rückzugsort mit Hüttenfeeling! Des is echt Luxus pur!

PS: übrigens gibt's in der Therme auch Onlinegutscheine - so ois Last-Minute-Geschenkidee!

➡ Teilnehmen am G’winnschbui is ganz einfach. Sogds ma einfach, mit wem ihr gern in die THERME ERDING geh dads! ⬅

Wennd's megds, dad's mi narrisch gfrein, wend's dem liabn Team der THERME ERDING a a Like do lassds, na seht's a imma, wenns wos Neis gibt!

Eure Antwort kennts ma einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht oder ois Email durchschicka. Des G'winnschbui laffd bis heid omds um 20 Uhr.

Der Gewinner werd dann ausg'lost und benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassds de Leid oiso in Ruah und schreibt's direkt mir bei Frogn. (Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im Artikel).

Und jetzad: vui Schbass und vui Glück! 🍀

