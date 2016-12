Erholung de luxe: 2 Tageskarten für die Therme Erding

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2016! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht, dass keiner schimpft und alle – um es mit Haindling zu sagen – „freindlich“ zueinander sind! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Die THERME ERDING 💜

Urlaubsfeeling pur – und das unweit von München in der größten Therme der Welt: die THERME ERDING bietet alles, was man für einen „Kurzurlaub“ braucht. Abschalten, entspannen, die Seele baumeln lassen … ein Abstecher in die Therme ist die beste Idee, um schnell neue Energien zu tanken und die Akkus wieder aufzuladen.

Für meine Freundinnen und mich ist ein Ausflug in die Therme immer ein Highlight: im Thermenbereich lässt es sich wunderbar relaxen – entweder im großen Becken, das mit Thermalheilwasser der staatlich anerkannten Heilquelle gefüllt ist, auf den Sprudelliegen, im Dampfbad oder in der Blütenpavillon-Sauna. Wer gerne etwas aktiver sein möchte, kann an den verschiedensten Kursen, wie Wassergymnastik teilnehmen. Oder aber man gönnt sich zu den angegebenen Ausgabezeiten eine entspannende Gesichtsmaske, ein durchblutungsförderndes Salzpeeling, eine pflegende Wellnessmaske oder eine reinigende Heilkreidemaske.

Highlight für die Kids ist der Strömungskanal im Thermenbereich – wobei der rasante Rundkurs auch definitiv etwas für Erwachsene ist!

Apropos Kinder: natürlich ist die Rutschenwelt GALAXY besonders für Kinder und Jugendliche spannend. Insgesamt 26 Wasserrutschen mit verschiedenen Schwierigkeitsleveln laden zu spritzigen Abenteuern ein. Im GALAXY befindet sich u.a. die Rutsche „Magic Eye“, die längste, geschlossene Röhrenrutsche der Welt – Wasserratten und Rutschen-Fans flitzen auf Reifen 360 Meter lang durchs Wasser. Ach ja, mein Tipp: wer einen Besuch der Rutschenwelt plant, sollte definitiv einen Badeanzug mitnehmen – bei den rasanten Geschwindigkeiten ist man nämlich sonst ständig nur damit beschäftigt, den Bikini an Ort und Stelle zu halten. 😉

Im GALAXY ist übrigens ein ganz neues „Alm Dorf“ entstanden – der neueste und aktuellste Coup der Therme; wunderschön angelegt mit dem Flair eines urigen Gebirgsdorfs. Im „Alm Dorf“ kann man sich als Paar oder auch als Familie entspannt zurückziehen und die Welt für ein paar Stunden draußen lassen: die Alm Chalets sind traumhaft schöne Lounges, die beim Thermenaufenthalt dazugebucht werden können und absolute Privatsphäre und Ruhe garantieren. Fünf „Alm Chalets“, eine „Alm Kapelle“ und zwei „Family Deluxe Lounges“ sorgen für einzigartige Momente in der größten Therme der Welt. Eingerichtet im traditionellem Almhüttenstil versprühen die „Alm Chalets“ & die „Alm Kapelle“ den Charme idyllischer Berglandschaften.

Neben dem GALAXY befindet sich das neue Wellenbad – und das ist definitiv einer unserer Lieblingsplätze in der Therme! Hier kann man sich auf Reifen oder Schwimmnudeln in die Wellen stürzen und sich einfach treiben lassen. Das Wellenbad bietet auch immer wieder verschiedene Aktionen an, die wirklich Spaß machen: von bunten Partys bis hin zu Kino-Abenden ist alles geboten. Es macht Sinn, immer mal wieder die Homepage der Therme zu besuchen und sich über die Aktionsangebote zu informieren!

Vom Wellenbad aus gelangt man in die wunderschön angelegte Außenanlage, die mit einer Wassertemperatur von 34 Grad auch im Winter äußerst reizvoll ist. Auch hier laden Sprudelliegen zum Verweilen ein – oder man gönnt sich einen leckeren Cocktail an der Wasserbar.

Vom Thermenbereich aus kommt man übrigens auch in die VitalOase – Wellness total! Drei Gesundheitsbecken, die mit Selen, Calcium oder Mineralien aus dem Toten Meer angereichert sind, sorgen für den absoluten Gesundheitskick. Entspannungskurse, die im Eintritt inbegriffen sind, bringen Körper und Geist zur Ruhe. Die VitalOase ist erst ab 16 Jahren zugänglich; wer also nach absoluter Entspannung sucht, der ist hier bestens aufgehoben, da es hier freilich ruhiger und gemütlicher zugeht.

Relativ neu ist ist auch die Kugulus-Sauna – eine kugelige Holzsauna mit fünf Metern Höhe. Mit Leuchtelementen werden faszinierende Farbspiele ins Innere der Sauna projiziert; man kann an Teezeremonien, Klangschalenanwendungen und Duftreisen teilnehmen.

Besonders schön angelegt ist der VitalThermen & Saunen-Bereich. Wenn man hier auf einer Liege neben dem Palmen-umrandeten Pool liegt oder einen Cocktail in der Wasserbar schlürft, fühlt man sich wie in der Karibik. Im Sommer kann sogar das Dach über dem Pool geöffnet werden!

Der textilfreie Bereich bietet 25 Saunen – da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei! Bei den Aufgüssen erhält man Masken oder Peelings, in der Zirbelstube gibt es zum Aufguss auch gerne mal ein Bierchen dazu. In der Kelten-Sauna werden Fahnen geschwungen und gerne mal ein Liedchen angestimmt, in der Geysirhöhle kann man zu dem Plätschern des sprudelnden Geysir wunderbar relaxen und in der Rosensauna vertreibt ein herrlicher Duft alle Alltagsgedanken. Gerne liege ich auch in der Firmament-Warte und beobachte die Sternenbilder. Wunderschön ist auch der römische Badebereich mit kleinen, etwas weniger heißen Saunen, einem Säulen-umrundeten Floating-Becken und verschiedenen Whirlpools.

Gönnt Euch einfach mal einen Tag Auszeit in der THERME ERDING! Und PS: als Weihnachtsgeschenk eignen sich die Gutscheine der Therme hervorragend – da freut sich wirklich jeder!

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 2 Tageskarten für die THERME ERDING inklusive Wellenbad & GALAXY Rutschenwelt sowie eine der beliebten „Lounge CDs“ (1 Gewinner) 💕

Gemeinsam mit dem Lieblingsmenschen einen wunderbar entspannten Tag in der Therme verbringen – vielleicht ja sogar jetzt noch in den Ferien oder im wohlverdienten Winterurlaub?

In Kooperation mit der THERME ERDING darf ich einem meiner Leser zwei Tagestickets für das Thermenparadies weitergeben – inklusive Eintritt in die Rutschenwelt GALAXY und das Wellenbad! Und eine der beliebten „Lounge CDs“ der Therme gibt es obendrauf. So könnt Ihr das Wohlfühl-Feeling auch daheim noch etwas verlängern!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: was ist die aktuellste Neuerung in der Therme? Welcher Themenbereich wurde erst kürzlich eröffnet?

Schreibt mir eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

