Elektro – ein artistisches Konzert im GOP München

Vom 16. Januar bis 8. März 2020 öffnet sich im GOP Varieté-Theater München der Vorhang zu „Elektro“, einer einzigartigen Show, die sich wie ein artistisches Konzert anfühlt.

Seit es die Steckdose gibt, wird elektronische Musik ertüftelt, generiert, komponiert. Ob moderne Klassik, Hip-Hop-, House-, Popmusik oder chilliger Jazz: kein Genre verzichtet heute auf synthetische Klänge. Die Show „Elektro“ huldigt dieser kleinen Revolution mit einer Mischung aus Klang, Farben und artistischer Höchstleistung. Fabelhafte Artisten, Sänger, Tänzer und Musiker verwandeln Bewegung in Klänge, Melodien werden zu Bildern. Bei „Elektro“ ist im wahrsten Sinne des Wortes jede Show einzigartig.

Copyright: GOP Varieté Theater München

Robin Witt zieht für „Elektro“ alle kreativen Register. Der Künstler ist unter anderem alsKeyboarder, Sänger, Boden- und Pole-Akrobat multifunktional auf der Bühne im Einsatz.

Phil Os steht ihm nicht nur in Sachen Kreativität in nichts nach und bändigt in seinen diversen Acts beispielsweise spielerisch bis zu drei Diabolos oder auch diverse Caps.

Samira Reddmann ist ungebremste Energie und pure Dynamik. Schwierigste Tricks am Trapez oder als Kontorsionistin verbindet sie mit einem eigenen Bewegungs-Style – ausdrucksstark, modern, unkonventionell.

Annika Hakala brilliert solo mit Hula Hoop-Reifen und im Duo zusammen mit Robin Witt in einem Partnerakrobatik-Act.

Mit ihrem Cyr-Wheel immer wieder Unmögliches möglich zu machen, ist die größte persönliche Genugtuung für Nadia Lumley. In einer Show alle ihre Fähigkeiten einzubringen, entspricht genau ihrem Anspruch an sich selbst.

Auch Julie Wolffs geballte Talente – sie ist unter anderem eine herausragende Sängerin und Tänzerin – kommen in „Elektro“ auf die Bühne.

Und last, but not least komplettiert Stachy.DJ, der in den 1990er Jahren als Mitglied der Hamburger Band „Fischmob“ bekannt wurde, das Ensemble. Der Komponist, Sounddesigner, Musiker und Produzent ist als Multikreativer das beste Beispiel dafür, was ein DJ moderner Prägung für ein Spektrum besitzt.

Kurzum: „Elektro“ ist eine Varieté-Show für die ganze Familie, in der das gesamte Ensemble artistisch wie musikalisch eine enorme Dynamik und impulsive Spielfreude unter Beweis stellt.

„Elektro“ vom 16. Januar bis 8. März 2020 im GOP Varieté-Theater München

Eintrittskarten für das GOP München sind für 48 Euro erhältlich, inklusive einem 2-Gänge-Menü als Arrangement bereits ab 69 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 22 Euro, Schüler/Studenten/Azubis bis 27 Jahre zahlen 35 Euro. Preise zzgl. 1,50 Euro Servicegebührund ggf. 3,90 Euro Versand. Showtime ist dienstags bis donnerstags um 20 Uhr, freitags und samstags um 17.30 und 21 Uhr, sonn-und feiertags um 14.30 und 18.30 Uhr. Tickets und Gutscheine unter (089) 210 288 444 oder variete.de!