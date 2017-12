Ein Fest für Genießer: 10 Gutscheinbücher für München & Bayern zu gewinnen

☆🎄Adventskalender-Türchen Nr. 15🎄☆

Heid hamma a scheens Zuckerl in Türchen Nr. 15! Ihr kennts 2 Trachten-Schmucksets vom kultigen Label Fesch mit trash g'winna! Jedes Set besteht aus'ara Kettn (die Länge derf'se der Gewinner dann säiba aussuacha), am Kettenanhänger sowia Ohrringerl! Verlosen dua'ma oa Set mit Edelweiß-Motiv und oa Set mit Münchner Kindl-Motiv (Wert je Set umara 53 Euro - verlost werd an 2 Gewinner)🎉!



Ihr habt's es ja wahrscheinlich scho mitgriagd, dass i ganz großer Fan von Fesch mit trash bin - i steh so dermaßen auf den coolen Schmuck, den das liabe Team aus Kronenkorken bastelt! Mittlerweile gibt's fast von jeder Brauerei und am jedn Bier wunderschöne Schmuckstückerl! Zur Tracht schauen die Kreationen von "Fesch mit Trash" narrisch guad aus - aber a zum Alltagsoutfit sans der Hingucker schlechthin.

PS: ...so a Schmuckset für a Bier-Liebhaberin oder a Charivari aus Augustiner-Kronkorken für d'Mannaleid is fei a a richtig guade Geschenkidee!

**********

➡ Teilnehmen am G’winnschbui is ganz einfach. Sogds ma einfach, welches Schmuckset (entweder Edelweiß oder Münchner Kindl) ihr gern g'winna dads! ⬅

Wennd's megds, dad's mi narrisch gfrein, wend's de Zuckerpupperl von Fesch mit trash a a Like do lassds, na seht's a imma, wenns wos Neis gibt!

***********

Eure Antwort kennts ma einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht oder ois Email durchschicka. Des G'winnschbui laffd bis heid omds um 20 Uhr.

Der Gewinner werd dann ausg'lost und benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassds de Leid oiso in Ruah und schreibt's direkt mir bei Frogn. (Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im Artikel).

Und jetzad: vui Schbass und vui Glück! 🍀

#münchen #adventskalender #feschmittrash #trachtenschmuck #trachtenaccessoire #oktoberfest #schmuckauskornkorken #boarisch #bayern #geschenktipp #verlosung #gewinnspiel #bayrischequadratratschn #geschenkidee #zurtracht #wiesnstyle

www.bayrische-quadratratschn.de/2-trachten-schmucksets-von-fesch-mit-trash-zu-gewinnen/ ... mehraweniga

