Eberhofer unterwegs – die besten Szenen live!

Eberhofer unterwegs: „Die Oma wird ned g‘schubst!“ – Sonntag, 19. April 2020 // 19.30 Uhr // München, Paulaner am Nockherberg, Festsaal

Rita Falk, Christian Tramitz und Florian Wagner präsentieren live auf der Bühne die frechsten Highlights und die schrägsten Geschichten aus dem Eberhofer-Kosmos.

Dorfpolizist Eberhofer muss mal an die Luft! Raus aus dem Kaff Niederkaltenkirchen mit seinen bleichen Winterkartoffelknödeln, der „dampfnudelbluesigen“ Stimmung und dem an jeder Ecke lauernden Sauerkrautkoma. Franz muss raus in die weite Welt. Und rauf auf die Bühne, wo er die Geschichten so erzählen kann, wie er will und keiner ihm dauernd dazwischenredet oder gar widerspricht, ganz nach seinem Motto: „Obacht! Die Oma wird ned g’schubst!“. Auch der Bezzel darf mal zuhause bleiben.

Eberhofer-Fans dürfen sich auf einen launigen Abend mit den frechsten Highlights und amüsantesten Geschichten und Possen aus zehn Jahren Provinzkrimi rund um Niederkaltenkirchen freuen. Mit Christian Tramitz, der Hörbuchstimme vom Franz, dem nie um ein Wort verlegenen Moderator Florian Wagner und selbstverständlich mit der Schöpferin Rita Falk selbst, die bislang unveröffentlichte hintergründige Anekdoten beisteuert.

Copyright: Sebastian Fery

Eigentlich hat Rita Falk, Krimiautorin der so beliebten, viel gelesenen und ebenso erfolgreich verfilmten Eberhofer-Krimis alles, was man sich nur wünschen kann: ein Millionenpublikum an Lesern und Kinofans. Gleichzeitig scheint sie sich an einer unerschöpflichen Quelle aus Ideen und Geschichten laben zu dürfen.

Ihre neueste Leidenschaft: Sie hat den Bühnenzauber entdeckt! Kein Wunder, wenn man schon mehrmals zusammen mit Schauspieler sowie Hörbuch- und Synchronsprecher Christian Tramitz die Magie einer inszenierten Buchpräsentation in einem ausverkauften Circus Krone erleben durfte. Eben dort saß auch Florian Wagner fröhlich frotzelnd und lustige Anekdoten erzählend mit am Lesetisch. Irgendwie war es Zuneigung auf den ersten Blick und die drei waren sich bald einig, dass Dorfpolizist Eberhofer samt seiner ganzen schrullig-schrägen Bagage raus muss in die weite Welt. Sie nehmen sich selbst dabei nicht ganz so ernst, beziehen das Publikum gern ein und bringen ein frisches Niederkaltenkirchner Lebensgefühl auf die Bühne.

Rita Falk hat sich mit ihrer Provinzkrimiserie um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Winterkartoffelknödel, Dampfnudelblues und Schweinskopf al dente und mehr) in die Herzen ihrer Leser geschrieben. Ihre schönste Zeit sagt sie, habe sie in Oberbayern verbracht. Dort hat sie ihre Kindheit verbracht, wuchs bei der Oma auf. Die Kindheitserfahrungen sind der Schatz, aus dem Rita Falk als Schriftstellerin schöpft. Dem ihr so vertrauten Landstrich ist sie auch als Erwachsene treu geblieben. Sie lebt heute in München, ist mit einem Polizisten verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

In ihrem Franz-Eberhofer-Krimi bildet ein bayerisches Dorf den Mittelpunkt des Geschehens. Keine Frage, dass es Rita Falk exzellent gelingt, dieses Bild authentisch in Szene zu setzen. Vor allen Dingen die kleinen und großen Schwächen der Menschen sind es, die sie ihren Lesern kenntnisreich und mit einer gehörigen Portion bissigem Humor serviert. Sie hat ihrem Protagonisten, dem Dorfgendarmen Franz Eberhofer, einen original bayerischen Ton auf den Leib geschrieben, der hart aber herzlich ist. Der Franz sagt halt, was er denkt. Rita Falk ist sich also beim Schreiben treu geblieben.

Christian Tramitz kennen viele aus „Hubert ohne Staller“, die Eberhofer Hörbuch-Fans als Stimme von Franz. Der Kultstar und erfolgreiche Comedian blödelte sich als bayerischer Ranger („Der Schuh des Manitu”) oder mit Mopsgeschwindigkeit als Käpt’n Kork („(T)Raumschiff Surprise”) in Michael „Bully“ Herbigs Erfolgsfilmen in die Kinogeschichte, und zuvor als Mitglied der beliebten Bullyparade ins Fernsehen. Weitere komödiantische Höhenflüge und Gastauftritte folgten in den „7 Zwerge“-Filmen. Als Synchronsprecher leiht er seine Stimme u.a. Jackie Chan, Matt Dillon, John Cusack, Ben Stiller und David Schwimmer sowie Zeichentrickfiguren wie Asterix („Asterix und die Wikinger“) oder Marlin, Vater von Nemo („Findet Nemo“).

Florian Wagner ist Oberbayer durch und durch und mit 198 auch ein ebensolches Mannsbild. Viele kennen den BR-Moderator aus der monatlichen Sendung „Heimatrauschen“ oder als Schauspieler aus der früheren Serie „Mannsbild und Pfundskerl“. Seit 2016 ist er außerdem eines der Gesichter der Do-it-yourself-Reihe „Milberg & Wagner“, schließlich ist er auch privat leidenschaftlicher Hobbyschreiner. Als Moderator des Münchner Krimifestivals, aber auch privat, kreuzten sich seine Wege immer wieder mit denen von Rita Falk. Er war einer der ersten, der Rita Falk interviewte. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sie zusammen auf die Bühne gehen.

Tickets: https://www.muenchenticket.de/tickets/spielstaetten/location_l5kdmlafxs65

