EAV-Konzert beim Kult-Art Festival in Krailling

Mein heutiger Kooperationspartner: die Gemeinde Krailling mit dem Konzert der EAV beim Kult-Art Festival 2017 💜

Krailling liegt im Landkreis Starnberg am Rande des Fünfseenlandes, 4 km südwestlich von der Münchner Stadtgrenze – aber das wisst Ihr ja eh alle! Seit dem Jahr 2000 findet in Krailling auf dem wunderschön gelegenen ehemaligen Gutshof am Waldsanatorium das Kult-Art Festival statt. Ein ganzes Wochenende steht dann im Zeichen von Kunsthandwerk, Musik, einem bunten Rahmenprogramm für Jung und Alt und vielen Kulturhighlights im großen Zelt. Und es macht Sinn, das Programm genau zu studieren – denn es ist jedes Jahr richtig viel geboten!

Für das Kult-Art Festival 2017 sind bereits mehrere Acts angekündigt worden: die Erste Allgemeine Verunsicherung (am 02.07.2017) und Han’s Klaffl (am 01.07.2017)! Ich kann Euch beide nur empfehlen – die EAV habe ich bereits mehrmals live gesehen und hatte jedes Mal eine Fetzengaudi. Und Han’s Klaffl habe ich noch viel öfter live erlebt; denn der war mal mein Musiklehrer auf dem Musischen Gymnasium. Erst vor Kurzem ist er im Münchner Schlachthof aufgetreten, und es war grandios! Ich habe selten so gelacht!

Außerdem auf dem Programm: Der „Sommerabend der Kabarettisten 2017“ mit Chris Boettcher, Michael Altinger, Matthias Matuschik, Stefan Kröll und dem Weiherer am 30.06.2017 um 20.00 Uhr.

Beim heutigen Adventskalender geht es aber um das Konzert der EAV, und das möchte ich Euch gerne noch ein wenig schmackhaft machen:

KULT-ART FESTIVAL 2017: EAV- LIVE 2017 „WAS HABEN WIR GELACHT?“

Im Sommer 2017 geht die ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG also endlich wieder auf Tour und macht auch in Krailling halt. Die Konzerte der EAV zeichnen sich durch eingängige Popmusik, Satire und Wortwitz aus. Und gerade diese Mischung macht aus einem Konzert der EAV ein ganz besonderes Erlebnis. Wer kennt sie nicht, die großen Hits der Band um Bandleader Klaus Eberhartinger: „Märchenprinz“, „Burli“, „Fata Morgana“, „Ba-Ba Banküberfall“ und nicht zuletzt „Küss die Hand, schöne Frau“!

Am 02.07.2017 herrscht beim Kraillinger Kult-Art Festival also definitiv Ohrwurm-Alarm – und das nicht zu knapp! Unten erfahrt Ihr, wo Ihr Tickets für das Kult-Art Festival erstehen könnt – für dieses und auch für die anderen Konzerte.

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 2 Tickets für das Konzert der EAV am 02.07.2017 in Krailling 💕

Bei einer solch gewaltigen Nostalgie-Hitparade, wie sie die EAV bei ihren Konzerten abliefert, kann man gar nicht anders, als kräftig mitzuschunkeln, mitzusingen und zu tanzen. Der Abend auf dem Kraillinger Kult-Art Festival wird daher mit Sicherheit ein unvergesslicher Abend mit altbekannten Hits und vertrauten Melodien! Unser Gewinner darf sich mit seiner Begleitung also ruhig schon mal in die richtige Stimmung schunkeln!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: seit wann findet das Kult-Art Festival in Krailling statt?

Schreibt mir dann einfach eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Mehr Infos zum Kult-Art Festival:

Webseite Kult-Art Festival: http://www.kultartfestival.de

Webseite der Gemeinde Krailling: http://www.krailling.de/index.php

Das Kult-Art Festival auf Facebook: https://www.facebook.com/kultartfestival/

Tickets: Kartenbestellungen sind ab sofort möglich bei Frau Lohrer (Lohrer@krailling.de) oder über: http://www.kultartfestival.de/tickets

Foto Copyrights: Kult-Art Festival / EAV

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.