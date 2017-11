Action, Abenteuer und Alpines: Die Urlaubsregion Saalfelden Leogang zu Gast in der Jochen Schweizer Arena

Am 19. November 2017 bringt die Jochen Schweizer Arena die Berge vor die Haustür Münchens

Die österreichische Tourismusregion präsentiert sich mit vielen Aktionen für Groß und Klein

Gratis Hochseilgarten für Kinder und Flying Fox für alle am Aktionstag

Am Sonntag, den 19. November erwartet die Besucher in der Jochen Schweizer Arena ein Tag ganz im Zeichen der Urlaubsregion Saalfelden Leogang. Bei einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm können Besucher die österreichische Tourismusregion in all ihren Facetten kennen lernen – ohne dabei eine Ländergrenze überwinden zu müssen.

So kontrastreich die beiden Reiseziele Jochen Schweizer Arena und Saalfelden Leogang wirken mögen, haben sie doch viel gemeinsam: Beide Destinationen bieten ihren Gästen vielfältige Möglichkeiten für die aktive Freizeitgestaltung sowie eine hochwertige Kulinarik. Überzeugen können sich die Gäste der Jochen Schweizer Arena davon am 19. November von 10.00-18.00 Uhr. Unter dem Motto „Wir bringen euch die Berge vor die Haustüre“ stellt sich die Urlaubsregion Saalfelden Leogang in der Jochen Schweizer Arena vor und bietet dabei ein breitgefächertes Programm für die ganze Familie.

Von Wellness bis Hochseilklettern

Die kleinen Besucher der Jochen Schweizer Arena haben die Möglichkeit unter anderem beim alpinen Hochseilklettern in Aktivitäten der Region Saalfelden Leogang hineinzuschnuppern. Wer sich traut die Aktionen auszuprobieren, bekommt für seinen Fleiß eine kleine Überraschung. Doch auch den Erwachsenen sollte nicht langweilig werden: Nach dem Biathlon-Schnupperkurs können typische Spezialitäten aus Saalfelden Leogang bei Pinzgauer Musik der „Sonnberg Musikanten“ genossen werden. Hütten-Feeling kommt bei Punsch und Glühwein rund um die Feuerschalen auf und wer es doch etwas actionreicher möchte, kann sein Adrenalin beim Flying Fox in die Höhe schießen lassen -dieses Highlight ist am 19. November für alle Besucher kostenlos. Ein glücklicher Gewinner kann sich am Ende des Tages über ein Familien-Winterwochenende in Saalfelden Leogang inklusive Skipässen oder ein neues Snowboard freuen, welches von Nitro verlost wird. Mit diesem und den vielen neuen gesammelten Eindrücken sollte man bestens für den bevorstehenden Winterurlaub in Saalfelden Leogang gewappnet sein.

Jochen Schweizer, Gründer und Active Chairman der gleichnamigen Unternehmensgruppe, freut sich, dass die Partnerschaft zwischen der Arena und der Region mit dem Aktionstag intensiviert wird: „Saalfelden Leogang und die Jochen Schweizer Arena haben eine ganz elementare Gemeinsamkeit: Das Erleben steht im Mittelpunkt. Wer uns an diesem Sonntag in der Jochen Schweizer Arena besucht, wird live erfahren, wie erlebnisreich Freizeitgestaltung sein kann“, so Jochen Schweizer.

Hotels und Tourismusverband präsentieren die Vielfalt der Region

Belebt und beliebt wird Saalfelden Leogang durch die zahlreichen Hotels und Bergbahnen, die die Region zu einem attraktiven Urlaubsziel machen. Dabei reicht das Angebot von Wellnessoase bis hin zum Sporthotel. Alle vertretenen Hotelpartner geben am 19. November einen Einblick in ihr Angebot und ihre Besonderheiten. So kann man beim Golfhotel Brandlhof seine Fähigkeiten im Minigolf unter Beweis stellen oder am Stand des Forsthofgut selbstgemachte Peelings und Masken testen. Hier erfährt man von einem lokalen Skishop-Spezialisten auch alles rund um das korrekte Wachsen von Skiern. Das Thema Biken hat sich das Hotel Rupertus auf die Fahne geschrieben. Der Tourismusverband Saalfelden Leogang und die Leoganger Bergbahnen stellen Virtual Reality-Brillen, die es den Gästen ermöglichen, dem Stadttrubel zu entfliehen und Wintererlebnisse in der Region zu entdecken. Das Hotel Ritzenhof lässt eine Fotobox mit Sportaccessoires zum Leben erwecken, wo man sich live vor Ort ein Bild als Andenken schießen lassen kann. Auch das Puradies, welches seit vergangenem Jahr in neuem Glanz erstrahlt, lädt zum Vorbeischauen ein.

Die Veranstaltung im Überblick:

Wann: Sonntag, 19. November 2017, 10.00-18.00 Uhr

Wo: Jochen Schweizer Arena – Ludwig-Bölkow-Allee 1, 82024 Taufkirchen (A8, Ausfahrt Taufkirchen Ost)

Eintritt: gratis