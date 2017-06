Die neue Show „Impulse“ im GOP

Heid. Klingt doch guad. Und endlich die Möglichkeit, eure Taschenlampen amoi need nur für zwielichtige Aktionen ei'zumsetzn. 😂

Interaktive Lichtkunst Performance



Schreibt mit dem Fotograf und Lichtkünstler Ulrich Tausend Botschaften in die Luft oder zaubert kreative Formen in die Nacht.



Wann: Dienstag 27.6. 21:00, Bei Regen Ausweichtermin 29.6. 21:00.

Wo: Kulturstrand, Vater-Rhein-Brunnen, Auf der Insel, München

Kosten: Keine



Ulrich Tausend (@[1012307315449358:274:1000lights]) wird zusammen mit seiner Kollegin @[877238342315407:274:Elasse] den Kulturstrand in neuem Licht erstrahlen lassen. Dabei binden sie interessierte Anwesende mit ein. Bringt gerne farbige Lichter mit - Im Zweifelsfall funktioniert auch die Handytaschenlampe. Solltet ihr in Social Media Fotos oder Videos der Aktion posten nutzt gerne den Hashtag: #kulturstrandleuchtet.



Auf www.1000lights.de/kulturstrand wird der Künstler die resultierenden Fotos und Videos veröffentlichen und die Berichterstattung sammeln.



Bei Ulrich Tausends Lightpaintings stehen die Menschen im Zentrum. Dabei geht es ihm nicht nur darum ins rechte Licht zu setzen, sondern vor allem zu bewegen und zu inspirieren. Damit schafft er einen interaktiven Dialog – von Einzelaktionen bis zu Gruppenevents. 2015 hat er im Rahmen einer Aktion den Light Painting Weltrekord (www.1000lights.de/rp15/) auf der re:publica aufgestellt.



Ulrich Tausend ist Soziologe, Medienpädagoge, Gamedesigner und Künstler und experimentiert dabei mit kreativen Möglichkeiten der Techniknutzung.



Elasse ist eine US/Italienische Lightpainting Künstlerin, die in München lebt.

Eintritt FREI!

