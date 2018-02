Die neue CD der „Keller Steff BIG Band“: 5 vor 12e (plus Tourdaten)

Es war „5 vor 12e“! Höchste Zeit also für den musizierenden „Bulldoggfahrer“ Keller Steff samt seiner BIG Band das Feuerwerk, das sie auf Livebühnen zünden können, auf eine neue CD zu brennen. Am 2. Februar 2018 wird „5 vor12e“ als zweites Studioalbum veröffentlicht. Und mit frischen und kreativen Songs aus dem Tonstudio in Übersee am Chiemsee geht es dann auch wieder auf Live-Tour quer durch Süddeutschland.

Sicher ist schon jetzt, dass es mit dem Sitzen vorbei sein wird, sagt der Keller Steff. Mit inzwischen sieben Live-Musikern, einer Mischung aus rockigen Riffs, Soul, Rythm & Blues und dem mitreißenden Saxophon- und Trompeten-Sound von den waschechten Chiemgauern Rick, Pete und Phil(„Eastside Express“) bläst ein starker Wind von der neuen Scheibe und natürlich auch von den Bühnen. Damit haben der Keller Steff und seine BIG Bandschon auf den großen Open-Air- und Festivalbühnen wie dem Chiemsee Summer, der Brass Wiesn oder dem Österreichischen Woodstock der Blasmusik mit ca. 20.000 Besuchern für tolle Tanzlaune gesorgt.

Aus den Federn von Steff und Franz Grieß an der Gitarre flossen die Ideen und Songs, die aufvielen Seiten Papier notiert, die Wände im Tonstudio verzierten. In der ersten gleichnamigen Singleauskoppelung „5vor12e“ besingt der Keller Steff ein paar seiner wichtigsten Anliegen: den Leberkas und die schwierige Lage,in die der Mensch durch Klimaerwärmung, Plastikmüll und Co unseren Blauen Planet gebracht hat. Kein erhobener Zeigefinger sondern rockige Gesellschaftskritik mit Witz.

Und dann geht es dem Steff auch immer um den Menschen, zum Beispiel um schokoladenweiche Kerne, die manche hinter grimmigen Mienen verbergen, oder um Sehnsüchte, die man oft direkt vor der eigenen (bayerischen) Haustüre findet, wenn man die Augen öffnet: „‚Las Vegas’ passiert im Hirn, muast ned extra umme flian’“.

Freilich spielt die Keller Steff BIG Band live auch heißgeliebte Hits wie „Pillermann“ oder „Kaibeziang“ im Big-Band Sound. Mit den jetzt sieben Live-Musikern war der Grundstein gelegt, damit der „Bulldogfahrer“ den nächsten, ganz großen Schritt seines musikalischen Schaffens beginnen konnte.

(Text von Christine Heinrich Text + Konzept + PR, Fotos Copyright: Sonja Herpich)

Tourdaten 2018:

26.01.2018 Bad Endorf / Marias Kino

27.01.2018 Pfarrkirchen(AT) /Schloss Mühlgrub

17.02.2018 Bad Tölz / Bavarian Beats Festival

22.02.2018 München / Strom – Releasekonzert

23.02.2018 Regensburg, Leerer Beutel

24.02.2018 Übersee / Wirtshaus D´Feldwies

09.03.2018 Garmisch-Partenkirchen

10.03.2018 Simbach am Inn / LOKschuppen

16.03.2018 Weiden, Opf. / Salute-Club

17.03.2018 Isen / Klementsaal – Gasthof Klement

20.04.2018 Garching an der Alz / Gasthof „zum Bräu“

21.04.2018 Neußerling (AT) / Noppen Air Festival

27.04.2018 Cham / LA-Eventhalle

28.04.2018 Freising / Lindenkeller

30.04.2018 Donauwörth / Doubles Starclub

01.05.2018 Wendelstein / Jazz Festival

09.05.2018 Riedenburg / Festzelt (+ Lenze & de Buam)

26.05.2018 Salzburg (AT) / ARGEkultur

01.06.2018 Regensburg / Heimatliebe Festival

28.06.2018 Kirchdorf / Festzelt der Landjugend

20.07.2018 Lengdorf / Festzelt FC Lengdorf

27.07.2018 Siegsdorf / 10 Jahre Cafe Weinmüller

03./04.08.2018 Eching / BrassWiesn Festival

16.08.2018 Tuntenhausen / Eder Festhalle

Weitere Termine und mehr Infos unter www.kellersteff.de