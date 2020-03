Die “Münchener Freiheit” live im Deutschen Theater

Freitag, 2. Oktober 2020 um 20 Uhr

Tickets: ab 29,00 Euro

DIE BAND MIT OHRWURM-GARANTIE

40 Jahre und kein bisschen leise: Seit 1980 schreibt die Münchener Freiheit Musikgeschichte und lieferte im Zuge dessen einen der größten Ohrwürmer der deutschsprachigen Popmusik ab. Über 50 Liveauftritte absolviert die Band nach wie vor pro Jahr. Klar, dass das Jubiläumskonzert in der namensgebenden Heimatstadt einen ganz besonderen Rahmen braucht. Und so werden die fünf Stimmungs-Granaten am 2. Oktober die Bühne im Deutschen Theater rocken, bis die Nostalgie von der Decke rieselt und Hits aus 40 Jahren Bandgeschichte jeden Winkel des Saals ausfüllen.

GRÜNDUNG UND DURCHBRUCH

Die Inspiration zu ihrem Bandnamen holten sich Sänger/Keyboarder Stefan Zauner und Gitarrist Aron Strobel 1980 vom gleichnamigen Café in der bayerischen Metropole. Erste Erfolge feierte die Münche- ner Freiheit mit den Alben „Umsteiger“ (1982) und „Licht“ (1983). Ende 1985 folgte der Durchbruch mit der Single „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“, die sich nicht nur über mehrere Wochen in den deutschen Charts einnistete, sondern auch in Österreich und der Schweiz jeweils Platz eins belegte. Von da an ging es Schlag auf Schlag: Hits wie „Tausendmal du“, „So lang man Träume noch leben kann“ oder „Bis wir uns wiedersehn“ heimsten weitere Chartplatzierungen ein.

(ENGLISCHSPRACHIGE) ERFOLGE

Ende der Achtziger wagte sich die Band kurzzeitig auch auf englischsprachiges Terrain und produzierte das Album „Romancing In The Dark“. Dieser Schritt sollte sich lohnen, denn die Singleauskopplungen mischten sich in Norwegen, Frankreich und Holland unter die Top-Ränge der Charts. In den Neunzigern war der von Hubert Kah produzierte Song „Liebe auf den ersten Blick“ der vorerst letzte große Erfolg.

Mit dem 2009 veröffentlichen Album „Eigene Wege“ erreichte die Münchener Freiheit schließlich wieder die Top 10. Zum 30-jährigen Jubiläum 2010 veröffentlichte die Band neben dem Studioalbum „Ohne Limit“ die Single „Seit der Nacht“, bevor 2011 ein großer Schock für die Fans der ersten Stunde folgte: Gründungsmitglied und Frontmann Stefan Zauner verkündete seinen Ausstieg.

NEUBEGINN

Mit Tim Wilhelm konnte die Band jedoch einen fantastischen neuen Frontmann gewinnen. Mitbegründer Aron Strobel sagte damals: „Wir sind noch zu jung, um schon aufzuhören.“ Gemeinsam mit dem charismatischen Sänger und dem 2013 veröffentlichten Album, das passenderweise den Titel „Mehr“ trug, schlug die Münchener Freiheit ein neues Kapitel der Bandgeschichte auf. Das bis dato letzte Album„Schwerelos“ erschien 2016. In ihrer 40-jährigen Geschichte hat die Gruppe zahlreiche Preise eingeheimst, darunter eine Gold Singe Germany und viermal die Goldene Stimmgabel.

Informationen zum Vorverkauf: Tickets: ab 29,00 €; Ticket-Buchung und Versand über den telefonischen Kartenservice: 089 / 55 23 44 44, Montag bis Freitag, 9:00 bis 18:00 Uhr, Samstag 9:00 bis 14:00 Uhr. Infos und Ticketbuchung auch unter www.deutsches-theater.de sowie an der Tageskasse im Deutschen Theater, Schwanthalerstraße 13 (Montag bis Samstag, 10:00 bis 19:00 Uhr), über München Ticket, CTS und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Foto: Deutsches Theater Pressedienst