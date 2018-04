Die Lange Nacht der Musik 2018 am 28.04.18

Nur wenige Schritte entfernt kämpfen in der Buchhandlung Hugendubel die weltbesten Beatboxer um den Titel „Vocal Master 2018“, im Rathausgewölbe erschüttert wie in jedem Jahr der „Rock im Ratskeller“ die Mauern, und bei Donnerbalkan im Donisl oder der Jokers Band imCafé Rischart ist Stimmung und Feierlaune ebenfalls garantiert.

Wild-fröhlich durch die Swing-Ära geht es auch im OskarMaria im Literaturhaus München zur Sache, denn hier ist Ripley and the Talents zu Gast.

Viele große Häuser laden auch in diesem Jahr wieder mit Dutzenden Sonderprogrammen zum Vorbeischauen und Kennenlernen ein: Die größte Lange Nacht-Spielstätte ist der Gasteig. Rund 30 Bands und Ensembles feiern hier, im Rahmen des Faust-Festivals, in allen Sälen und Bühnen die Walpurgisnacht. Als Höhepunkt des Abends lädt die Jazzrausch Bigband zum fulminanten Fest in die Philharmonie. Auf einen Ballettabend, Nachtführungen und ein Konzert des Opernstudios kann man sich im Nationaltheater der Bayerischen Staatsoper freuen.

Der traditionsreiche Akademische Gesangverein München empfängt die Besucher mit einem kunterbunten Blumenstrauß wie klassischen Orchestern, Kammer- und Chormusik, Theater, Bigband-Sounds und Funk. Die weite Welt der spanischen und lateinamerikanischen Musik kann man im Instituto Cervantes kennenlernen, gemäß dem Motto „Spanische Nächte sind lang“. Zum bereits fünften Mal zeigt die ZAV-Künstlervermittlung und Agentur für Arbeit München in den Räumen des BIZ ihr großes Repertoire an Künstlern, das unter anderem vom TATwort Improtheater über das Kammerorchester des Bundespolizeiorchesters München bis zumnähmaschinenQuartett oder Musical made in Munich reicht.

Ein traditioneller Lange Nacht-Publikumsmagnet ist der Lenbachplatz mit dem Münchner Künstlerhaus (B&M Dance Company und Drumaturgia & friends) sowie der Lounge am Lenbachplatz: hier präsentieren BMW und BR-KLASSIK auf zwei Ebenen und mehrere Bühnen junge Stars, arrivierte Künstler und Newcomer aus Klassik, Pop und Jazz.

Dem musikalischen Nachwuchs bietet auch die GEMA eine Plattform: alle vier Gewinner eines Bandwettbewerbs treten im eigens umgebauten Foyer auf. Und wer die „Heimatkönige“ sehen möchte, der sollte in der Alten Rotation im Pressehaus in der Bayerstraße vorbei schauen, wo am 28. April die Sieger des Bandwettbewerbs von tz und Rock Antenne gekürt werden. Doch damit nicht genug: als Hauptact des Abends tritt Gil Ofarim auf.

Ein besonderer Mix aus stimmungsvoller Architektur und inspirierender Musik erwartet die Nachtschwärmer in der Kirche St. Lukas, der Erlöserkirche mit Orgelmusik sowie einer Chornacht der besonderen Art im Müller’schen Volksbad oder der Kirche St. Markus.

Auch ins Werksviertel-Mitte fährt der Musiknacht-Shuttlebus: das BR-Symphonieorchester spielt am Ort seiner zukünftigen Wirkungsstätte, die whiteBOX lädt zu einer Performance, die Kunst-Werk-Küche zu Singer-Songwriter, während in der Nachtkantine die Salsa Cantina Party nicht nur Livemusik bietet, sondern auch Showeinlagen und Schnuppertanzkurse.

Die Abwechslung und Fülle reißt auch in den vielen anderen Kneipen, Clubs, Tanzschulen und Hotels nicht ab: Ob Rock im Flex, Soul im The Lovelace, oder einem Wunschkonzert der Extraklasse im Theater Drehleier – das Angebot ist einmalig im Jahr.

Und wer nach 3 Uhr noch weiterfeiern möchte, findet sicherlich in einer der open-end-Spielstätten wie der Glockenbachwerkstatt oder im Night Club des Hotels Bayerischer Hofs ein Plätzchen.