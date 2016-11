Die Brettl-Spitzen V – ganz vui Heimatgfui und großartige Künstler

Am 16. und 17. November 2016 ging es im Hofbräuhaus wieder hoch her – die Aufzeichnung der BR-Sendung „Brettl-Spitzen“ stand auf dem Programm, und mehr als 500 Gäste waren der Einladung gefolgt. Auch wir durften diesmal dabei sein und uns das komplette Programm vorab live ansehen. Soviel sei schon einmal verraten: es lohnt sich, am 19.03.2017 um 20:15 Uhr das Bayerische Fernsehen einzuschalten – die mittlerweile kultige „Volkssänger-Revue“ wird auch diesmal ein herrlich-bayerisches Vergnügen mit tollen Künstlern, lustigen Showeinlagen und ganz viel Heimatgefühl.

Der wunderbare Jürgen Kirner, der die Moderation der Show übernahm, bringt ordentlich Schwung in die Volkssängerszene und präsentiert bei jeder Sendung neben altbekannten Stars wie Brigitte Walbrunn auch tolle Neuentdeckungen. Auch diesmal jagte ein Highlight das nächste. Die Sendung ist, auch wenn der Name „Volkssänger-Revue“ etwas angestaubt klingen mag, wirklich ganz großes Kino und ein Pflichtprogramm für Jung und Alt, die Spaß an bayerischer Tradition und Kultur haben. Denn die heutige Volkssängerszene strotzt geradezu vor jungen Talenten, die Kultur und Brauchtum frisch und neu verpacken, modern interpretieren und es dennoch nicht an einer gehörigen Portion „Heimatgfui“ mangeln lassen. Der wunderbare Jürgen Kirner, der die Moderation der Show übernahm, bringt ordentlich Schwung in die Volkssängerszene und präsentiert bei jeder Sendung neben altbekannten Stars wie Brigitte Walbrunn auch tolle Neuentdeckungen. Auch diesmal jagte ein Highlight das nächste. Die Sendung ist, auch wenn der Name „Volkssänger-Revue“ etwas angestaubt klingen mag, wirklich ganz großes Kino und ein Pflichtprogramm für Jung und Alt, die Spaß an bayerischer Tradition und Kultur haben. Denn die heutige Volkssängerszene strotzt geradezu vor jungen Talenten, die Kultur und Brauchtum frisch und neu verpacken, modern interpretieren und es dennoch nicht an einer gehörigen Portion „Heimatgfui“ mangeln lassen.

Da wären zum Beispiel Anton Leiss-Huber, der nicht nur toll singt, sondern seine Darbietungen auch immer mit viel Witz und Humor würzt, oder Roland Hefter, der diesmal zum ersten Mal mit von der Partie war, und gleich für tosenden Applaus sorgte. Besonders gut gefiel mit auch Tini Kainrath, die jodelt wie ein Vogerl – und dem Jodeln einen ganz feinen, fast schon edlen Schliff verpasst; so habe ich Jodeln noch nicht gehört und ich war begeistert!

Und wie es sich für waschechte Bayern gehört, geht es natürlich auch mal ein bisserl hinterfotzig, g’schert und frech zu! Lustige Sprüche und g’fotzerte Liedtexte sorgten für viele Lacher. „De Laddshosen“ aus dem Raum Rosenheim zum Beispiel fuhren humorvolle, teils auch recht derbe Gstanzl auf – genau mei Weda!

Am 19.03.2017 heißt es also: BR einschalten und genießen! So viel Heimat bekommt man ganz selten in so komprimierter und schwungvoller Form!