Die Ballsaison 2019 im Deutschen Theater

MÜNCHNER TANZNACHT

23. Februar 2019

Ein Abend, fünf Tanzflächen, die beliebtesten Tanzrichtungen: Bei der Münchner Tanznacht lassen sich die Besucher gerne bewegen! Kein Wunder, sind Veranstalter doch verschiedene Münchner Tanzschulen. Umrahmt wird dieser besondere Abend von einem hochkarätigen Showprogramm.

KINDERFASCHING

Sonntag, 24. Februar 2019

Kinder staunen, Eltern dürfen sich freuen: Wenn kleine Cowboys, Indianer, Prinzessinnen und Zauberer ins Deutsche Theater kommen, ist die Party perfekt! Das fröhliche Moderatorenpaar der Tanzschule Neubeck ist für seine kreativen Spiele und Tänze bekannt, die Kids bis 10 Jahren einen unvergesslichen Nachmittag schenken. Großer Konfettiregen inklusive!

BAYERN 1 WEIBERFASCHING

Donnerstag, 28. Februar 2019

Bei diesem brandneuen Faschingsball dürfen anfangs nur die Damen in den großen Saal. Dort sorgt unter anderem die BAYERN 1 Band für gute Laune. Die Männer werden derweil von DJ Jürgen „Kauli“ Kaul unterhalten, bevor sie später natürlich ebenfalls – sozusagen als Hauptat- traktion des Abends – im Ballsaal einlaufen dürfen.

ROSENGALA

01. März 2019

Die Rosengala gehört zu einer festen Größe in der Ballsaison. Die Band „SM!LE“ sorgt für die perfekte Mischung aus Tanz- und Partymusik. Unter anderem sind die 8fachen Weltmeister aus Bremen zu Gast auf der Rosengala: Die Lateinformation des Grün-Gold-Clubs zeigt ihr aktuelles Programm. Bei der Münchner Francaise um Mitternacht sind alle Gäste eingeladen, die Tanzfläche zu erobern.

ROCK THAT SWING BALL

Samstag, 02. März 2019

Eine Zeitreise in die Swingin’ 40s und Rockin’ 50s mit mitreißender Livemusik zum Tanzen in einer grandiosen Kulisse – das ist der Rock that Swing Ball. Top Bands und DJs spielen Swing, Jazz, Rhythm’n’Blues und Rock’n’Roll und begleiten spektakuläre Turnier- und Showeinlagen der Profis. Dieser Abend ist also nicht nur hörens-, sondern auch absolut sehenswert!