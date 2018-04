Deutsches Theater für Kids – Gewinnspiel für Kindervorstellungen

Theatervorstellungen – nicht nur spannend für Erwachsene. Im Mai präsentiert das Deutsche Theater kindgerecht inszenierte Vorstellungen von beliebten Klassikern. “Der Grüffelo” und “Die drei ???” bieten Unterhaltung für die ganze Familie! In Kooperation mit dem Deutschen Theater darf ich für jedes Stück zwei Tickets an meine Leser weitergeben.

Der Grüffelo

Nach drei Jahren Pause kehrt die gefeierte Bühnenadaption von DER GRÜFFELO 2018 für einige Vorstellungen zurück nach München. Das moderne Märchen, in dem der Mut der Kleinen über die Angst vor den Großen siegt, begeisterte seit 2009 knapp 37.000 kleine und große Besucher am Deutschen Theater.

1999 erschienen, wurde der Grüffelo zu einem der erfolgreichsten Kinderbücher Großbritanniens und wird bereits als moderner Klassiker bezeichnet. Die fantasievollen Reime und Einfälle der Autorin Julia Donaldson und die liebevollen Zeichnungen des Illustratoren Alex Scheffler brachten dem Grüffelo mehrere Preise ein. Unter anderem wurde das Buch mit dem renommierten britischen „Nestlé Children’s Book Prize´“ ausgezeichnet, in mehr als 30 Sprachen übersetzt und mehr als zehn Millionen Mal verkauft.

Zum Inhalt: In einem großen Wald lebt eine kleine Maus. Dort gibt es einige Tiere, die die Maus liebend gern verspeisen würden: nämlich die Eule, den Fuchs oder die Schlange. Aber die Maus ist schlau und weiß sich zu helfen. Sie erfindet einfach den Grüffelo – ein Monster mit feurigen Augen, schrecklichen Klauen, einer grässlichen Tatze und einer giftigen Warze im Gesicht. Wenn die Maus den anderen Tieren vom gefährlichen Grüffelo erzählt, bekommen die es mit der Angst zu tun und flüchten vor ihr. Was für ein Glück, dass es das Ungeheuer in Wirklichkeit gar nicht gibt, denn die Maus hat ihn sich ja nur ausgedacht…. Aber plötzlich steht sie tatsächlich vor einem Monster, das aussieht wie der Grüffelo. Und nun hat die Maus ein Problem, denn sein Lieblingsgericht ist „Butterbrot mit kleiner Maus”. Doch die findige Maus lässt sich nicht einschüchtern und lehrt sogar den großen, starken Grüffelo das Fürchten…

Mehr Infos: http://bit.ly/Grüffelo_München

Die drei ??? – Fluch des Piraten

DIE DREI ??? – das sind die drei Jungdetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, das erfolgreichste und beliebteste Detektiv-Trio der Weltliteratur. Robert Arthur ersann die erste Geschichte der drei jugendlichen Detektive 1964, und gewann Alfred Hitchcock als „Schirmherrn“ für die ersten Bücher. Inzwischen haben viele Autoren weitere Fälle erzählt und haben zu dem ungebrochenen Erfolg der Reihe beigetragen. Rund 45 Mio. Hörspiele und 15 Mio. Bücher von DIE DREI ??? wurden bis heute verkauft. Nach dem erfolgreichen Gastspiel der Inszenierung des Jungen Theater Bonn im vergangenen Jahr erobern DIE DREI ??? mit der Abenteuergeschichte „Der Fluch des Piraten“ nun 2018 erneut die Bühne des Deutschen Theaters.

Ben Nevis hat mit ‚Fluch des Piraten‘ einen Fall für DIE DREI ??? geschrieben, der alles hält, was der Titel und die Reihe versprechen: Eine hochspannende Handlung mit einem gehörigen Anteil Mystery, aber auch mit einigem Humor, der oft der Suche der jugendlichen Detektive nach ihrer zukünftigen Rolle als Erwachsene entspringt. So ist das Theaterstück, das Moritz Seibert vom Jungen Theater Bonn auf der Basis des Romans geschrieben und inszeniert hat, nicht nur ein spannender Kriminalfall, sondern auch eine Geschichte über das Erwachsenwerden, einschließlich all der damit verbundenen Komplikationen.

Zum Inhalt: In Rocky Beach, dem kleinen Ort an der kalifornischen Pazifikküste ganz in der Nähe von Los Angeles, haben gerade die Sommerferien begonnen. Justus, Peter und Bob treffen sich in ihrem Hauptquartier, um einen gerade erfolgreich aufgeklärten Fall zu den Akten zu legen und dann ganz entspannt den Ferienbeginn zu feiern. Doch als Justus plötzlich von Althena über den Haufen gerannt wird – einem Mädchen, das sie kennen, weil sie mit einer Freundin ebenfalls ein Detektivbüro betreibt und das jetzt von einem bewaffneten Mann verfolgt wird – ist schnell klar, dass ein neuer Fall auf DIE DREI ??? wartet.

Schnell streichen die Detektive ihre Party-Pläne und ziehen sich wieder in ihr Hauptquartier zurück, um die Bilder auf einer mysteriösen Digital-Kamera zu analysieren, die Justus in seiner Tasche vorfindet. Und tatsächlich – die Bilder enthalten verschiedene Hinweise auf einen Fall, an dem Althena vermutlich gerade arbeitete. Wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Fall und ihrer Entführung und es war kein Zufall, dass sie Justus umgerannt hat, sondern pure Absicht, um ihm die Kamera unauffällig zu geben und so ihre Beweismittel zu sichern. Aber worum geht es in dem Fall? Wer ist der Entführer und wo ist die Entführte?

Mehr Infos: http://bit.ly/DreiFragezeichen_München_

Gewinnspiel