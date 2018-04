Designfrühling auf der Praterinsel: der StijlMarkt 2018

Wenn der Frühling naht, ist der StijlMarkt nicht weit: Auf der Praterinsel gehört der StijlMarkt längst zum kreativen Geheimtipp der Stadt. Bereits zum 9. Mal kommt der StijlMarkt in die bayrische Landeshauptstadt. Auch wenn das beliebte Format erst im kommenden Herbst ein rundes Jubiläum feiern darf, bleibt es bei der kommenden Ausgabe des Designmarkts ausgesucht und spannend: Mit einem unvergleichlichen Angebot neuer Produkte, die man im normalen Handel so nicht findet, versprechen rund 120 Aussteller in den Themenwelten #anziehen, #wohnen und #genießen das vielleicht schönste Wochenende des Jahres.

“München hat in Sachen Design und innovativer Ideen einiges zu bieten. Wichtig ist uns zugleich der Austausch mit überregionalen Ausstellern, die den weiten Weg aus Berlin oder Hamburg auf sich nehmen. Mit dem StijlMarkt bieten wir diesem außergewöhnlichen Potential ein Wochenende lang eine einzigartige Plattform”, so Daniel Regenbrecht, der für die Planung des StijlMarkts verantwortlich zeichnet. “Und anders als im anonymen Internet kann man bei uns die Macher und Produkte gleich live vor Ort treffen.” Dass die Idee aufgeht, zeigt die Resonanz: Über 8.000 Besucher waren zuletzt im Oktober 2017 zu Gast.

So dreht sich bei Robert Rethberg von “JUNGHOLZ” alles um formschöne Produkte: Das “Holzbuch” oder der praktische Beistelltisch “Tableone” entstehen in seiner Werkstatt in Kleinauflagen. Die Münchener Fashiondesignerin Eva Maskow präsentiert mit ihrem Label „Too Hot To Hide“ ausgefallene Stücke für den eigenen Kleiderschrank. Bei “Kerbholz” aus Köln staunt der Besucher über formschöne Uhren und Brillen aus Holz. Auch die Stände mit Schmuck und Accessoires aus kleinen Werkstätten sind beliebt bei den Besuchern, weiß Ruth Dreyling, die mit ihrem Label “Ruthgold” ausgesuchte Stücke verkauft. Freunde von Süßem werden bei den schokoladigen Kürbiskernkreationen von “Ravellis” fündig. Und auch für die kleinen Stijl-Besucher ist einiges dabei: Auf den Spieleteppichen des Labels „Heimatpiste“ können sie sich austoben und dabei auf bekannten Straßen ihrer Stadt bewegen.

Neben Schau und Verkauf sorgt das Veranstalterteam auch für ein spannendes Rahmenprogramm: Im Nähworkshop von “Burda Style” legen die Besucher selbst Hand an Nadel, Faden und Textil. “Königshaupt” mit dem reisenden Herrenfriseur Oliver Hammel sorgt vor Ort dafür, dass auch auf dem StijlMarkt Frisur und Bärte der männlichen Besucher perfekt sitzen. Sportliche Besucher können sich an den Mini-Tischtennisplatten von DISH TENNIS messen, die extra aus Wien anreisen und in der Ausstellungsmeile, kuratiert vom Künstlerkollektiv “The Open Door”, werden ausgefallene Kunstwerke junger Münchner Künstler gezeigt.

Wer von soviel Kreativität Hunger und Durst bekommen hat, trifft im gemütlichen Innenhof der Praterinsel die kreativsten Junggastronomen aus München und Umgebung: Neben allerhand Herzhaftem, einem kühlen Bier oder einem röstfrischen Kaffee sorgt unter anderem Laura Mesmer von “Hitzefrei” erstmals mit ihren ausgefallenen Eiskreationen für eine ordentliche Portion Sommerstimmung!

Für kürzere Wartezeiten sorgen die Veranstalter mit den neuen Online-Tickets, die Besucher bereits frühzeitig online von zuhause aus erwerben und mit denen sie an der Warteschlange vorbei zum Check-In marschieren können. Und wer am Samstag und Sonntag bereits frühzeitig den Weg zur Praterinsel antritt, hat die Chance auf eines von 30 Freitickets. Alle Infos sind tagesaktuell unter stijlmarkt.de/muenchen zu finden.

Alle Infos zum StijlMarkt München

Markt für junges Design, Fashion und guten Geschmack

Samstag, 21. April 2018, 11-18 Uhr

Sonntag, 22. April 2018, 11-18 Uhr

Location: Praterinsel, München

Eintritt: 7€ | Kinder unter 12 Jahren sind frei

