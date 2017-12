Designer-Trachtenweste vom Label „Saubazi“ zu gewinnen

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: das Label „Saubazi“ 💜

Bei Saubazi gibt es individuelle Trachtenwesten in über 20 Farben. Ab jetzt können die Herren der Schöpfung also auch farblich abgestimmt zu Partnerin oder Partner auf der Wiesn unterwegs sein. Und: mit einer neuen Trachtenweste in einer feschen Farbe wirkt das immer gleiche Trachtenensemble aus Lederhose und Hemd gleich wie ein komplett neues Outfit!

Schaut mal, welch schöne Stoffe der liebe Peter für seine Entwürfe u.a. verwendet:

Den Miesbacher Westenschnitt hat Saubazi klassisch, aber dennoch modern umgesetzt. Der Vorderteil der Westen besteht aus edlem Baumwollsamt, zwei Eingrifftaschen außen und zwei Innentaschen inklusive. Knöpfe mit gravierten Mustern sowie passende Schnallen komplettieren den Look. Auch die Rückenteile der Westen finde ich besonders erwähnenswert: vom klassischen einfarbigen Rücken bis hin zu mit verschiedenen Mustern bedruckten Stoffen gibt es bei Peter Backmunds „Saubazi“ eine beachtliche Auswahl. Im Nacken ziert jede Weste übrigens ein gestickter „Saubazi“-Schriftzug – ein witziges Statement für den Westenträger!

Designer Peter hat übrigens schon wieder Neuigkeiten in der Mache – seine ganz neuen Modelle „Made in Minga“ gibt es bald über seine Webseite zu bewundern (und natürlich zu erstehen!). Ich bin schon gespannt … es lohnt sich also, dem Label „Saubazi“ zu folgen, um keine Neuigkeit mehr zu verpassen!

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, fesche Überraschung:

💕 1 Trachtenweste (Gilet) vom Designer-Label „Saubazi“ 💕

Unser Gewinner darf sich glücklich schätzen: mit der edlen Trachtenweste aus dem Hause „Saubazi“ wird das Trachtenoutfit nämlich richtig aufgemotzt! Die Westen sind bestens verarbeitet – Saubazi bietet eine riesige Auswahl an Westen, Schnitten und Stoffen! Da wird wirklich jeder glücklich! Je nach Größe und Farbe darf sich unser Gewinner eine Designer-Trachtenweste aus dem vorhandenen Sortiment aussuchen!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Schickt mir einfach einen Screenshot aus diesem Artikel oder von der Saubazi-Webseite von Eurem Lieblingsstoff bzw. Eurer Lieblingsweste vom Label „Saubazi“!

Schreibt mir dann einfach eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter mit Eurem Screenshot. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

