Der Watzmann ruft! Vom 25. Juli bis 04. August im Deutschen Theater

Mit Der Watzmann ruft kommt 2019 ein Kult-Stück zurück nach Bayern und präsentiert sich mit einer Neuinszenierung, die exklusiv am Deutschen Theater München zu sehen sein wird.

Bereits 2016 hatte sich Wolfgang Ambros als Mitwirkender von der Show verabschiedet. Zwei Jahre später folgte eine Wiederaufnahme als ebenfalls exklusives Gastspiel am Deutschen Theater, bei der der bayerische Liedermacher Matthias Kellner als Bandleader mit großem Erfolg in dessen Fußstapfen trat.

SPRITZIGE NEUAUFLAGE DES DAUERBRENNERS

Kellner, der sich mit seinen authentischen Songs und urkomischen Geschichten in den vergangenen Jahren eine große Fangemeinde erspielt hat, übernimmt nun auch für die Neuinszenierung den Ambros- Part als Sänger der Band. Ansonsten dürfen sich die Fans des alpinen Dauerbrenners auf eine komplett neue Besetzung, auf ein neues Kreativteam und ganz sicher auch auf einige Überraschungen freuen. Mehr dazu verraten wir spätestens Ende Januar 2019.

Aber eines ist sicher: Der Berg, der kennt koa Einsehn nit!

BAUER, BUA UND GAILTALERIN

Der verfluchte Watzmann geht um und sucht ein neues Opfer. Davon sind die Menschen im Tal über- zeugt und sie haben eine unheimliche, nicht greifbare Angst vor dem Berg. Versucht er sie doch zu lo- cken und so leichtsinnig zu machen, dass sie ihn besteigen.

Um an den Bauernbuam heranzukommen, setzt der finstere Berggeist diesmal sogar Gehilfen ein. Die „Gailtalerin“, ein schamlose Weibsstück, macht dem armen Buam sexuelle Versprechungen, wenn er den Berg für sie bezwingt. Und er macht sich natürlich auf den Weg…

Parodierte Trachtenkostüme und tiefer, spitzer Zungenschlag zusammen mit einem spritzigem Rock- und Alpin-Folklore-Mix garantieren einen massiven Spaß in der schönsten Kulisse der Welt!