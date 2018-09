Demo am 6.10. in München mit hochkarätigem Bühnenprogramm

Diese Musiker sagen: „Mia ham’s satt!“ Schmidbauer & Kälberer, dicht&ergreifend, Hundling, Hans Well mit den Wellbappn und Folkshilfe setzen sich live on stage für ein besseres Leben in Bayern und der Welt ein.

Wenn am Samstag, 6. Oktober 2018, Tausende bayerische Bürgerinnen und Bürger mit dem Aktionsbündnis „Artgerechtes München“ und über 80 weiteren Organisationen für ein umwelt- und tiergerechteres Bayern auf die Straße gehen, sind auch diese Bands dabei und zeigen am Königsplatz Flagge: das Musiker-Duo Schmidbauer & Kälberer, die bayerischen Mundart-Rapper dicht&ergreifend, die Musiker der Folkshilfe, die Münchner Band Hundling und Hans Well mit den Wellbappn.

Warum? Ganz einfach: „Weil wir jeden Tag essen“, sagen die Wellbappn und kaufen deshalb auch im Alltag Bio-Lebensmittel aus der Region ein. Für ihre Heimat wünschen sie sich außerdem„mehr Grün und weniger Beton. Autos raus und Radl rein!“

Werner Schmidbauer & Martin Kälberer sehen die Demonstration im großen Zusammenhang: „Alle diskutieren angeregt darüber, wem wir es gestatten sollen und wollen, inunserem wunderschönen Land zu leben. Wir können uns diese Diskussionen sparen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erst ruiniert haben. Wir pressen alles heraus aus Land, Tier und Mensch,und werden irgendwann feststellen, dass dieser Prozess nicht umkehrbar ist.“

Damit die kleinen Bauernhöfe weiterhin bestehen und ihren Tieren ein artgerechtes Zuhause bieten können, geht auch der Münchner Phil Höcketstaller a.k.a. HUNDLING mit seiner Band auf die „Mia ham’s satt!“-Bühne: „Nicht nur Haustiere sollten mit Respekt und Liebe behandelt werden, sondern auch Nutztiere haben ein würdiges Leben verdient. Wir dürfen unsere Augen nicht davor verschließen, wie sehr Tiere in den großen Massentierhaltungen leiden. Wenn ich sehe, dass ein Huhn im Supermarkt 1 Euro kostet, dann frage ich mich, wer das denn wirklich essen will? Ich würde eine artgerechte Tierhaltung für alle Betriebe zwingend vorschreiben.“ Beim Thema Umweltschutz fängt Phil Höcketstaller bei sich selbst an: „Ich fahre so oft wie möglich mit dem Radl und verzichte ganz auf Plastiktüten und Plastikbecher. Und wenn im Wald etwas rumliegt, das da nicht hingehört, hebe ich es auf und entsorge es. Das sind Kleinigkeiten, aber ich kann sie gut umsetzen.“