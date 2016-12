Das Quadratratschn-Jahr 2016

☆🎄🎄Adventskalender-Türchen Nr. 13: Gutschein für ein Live-Adventure-Game von EscapeGame München 🎄🎄☆ <3

Heid hamma a Fetzngaudi für Euch! Gemeinsam mit 5 Freind derf unser Gewinner sich eines der kniffeligen Rätselspiele von EscapeGame München aussuacha. "Live-Adventure-Games" san zur Zeit DER Trend! Es gibt verschiedene Themenräume, in denen ganz unterschiedliche Rätsel auf Eich wartn; gemeinsam miassds dann z.B. aus einem "Geisterhaus" entkemma, als Meisterdiebe a Kunstwerk stibitzen oder alte, ägyptische Rätsel lösen. Der Gutschein hod an Wert von 108€!

▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Beantwortet mir einfach folgende Frage: wia vui verschiedene Spielräume gibts derzeit bei EscapeGame München? (De Antwort findet's ganz easy rot markiert im Blog-Artikel - und dann einfach kommentieren, Nachricht schreibn oder emailen)

▲▲▲▲▲▲▲▲▲

<3 Wenn i an Wunsch frei hätt', na warad's schee, wenn'ds dem Team von EscapeGame München a Like auf eana Seitn duads; na wissd'sd a oiwei B'scheid, wos Neis gibt! <3

Mitmacha kennt's bis heid Omd, der Gewinner werd moang benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassd's de Leid oiso bittschee in Ruah ;-) - bei Fragen einfach direkt an mi wenden. Alle G'winnschbuibedingungen san im Artikel!

#adventskalender #gewinnspiel #verlosung #escapegame #escapegamemünchen #münchen #munich #liveadventure #adventuregame #liveadventuregame #bayrischequadratratschn

www.bayrische-quadratratschn.de/escapegame-muenchen-kniffelige-live-adventure-games-mit-freunden/ ... mehraweniga

EscapeGame München: kniffelige Live-Adventure-Games mit Freunden - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Mit unserem heutigen Gewinn könnt Ihr zusammen mit 5 Freunden in ein großes Abenteuer aufbrechen. Sucht Euch das Spiel Eurer Wahl aus und rätselt im Team! Der Gutschein für das Rätselspiel von EscapeGame München hat einen Gesamtwert von 108 Euro!