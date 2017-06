Das Musical SIDDHARTHA in Deutschen Theater

DIE HANDLUNG

Als Asketen durch seine Heimatstadt ziehen erwacht in dem jungen Siddhartha der Wunsch auf Reich- tum und Familie zu verzichten, um mit diesen Samanas zu leben. Durch seine Beharrlichkeit bringt er schließlich seinen Vater dazu ihn mit seinem Segen ziehen zu lassen. Sein Freund Govinda beschießt ihn zu belgeiten. Drei Jahre ziehen die beiden mit den Samanas durch das Land, bis sie Gautama, dem Buddha, begegnen. Govinda beschließt bei diesem Vollkommenen zu bleiben – Siddhartha zieht weiter, voller Zweifel ob ihm eine Lehre weiterhelfen könne, seinen Sinn des Lebens zu finden. Auf seiner Reise begegnet er schließlich Kamala, der Liebe seines Lebens. Kamala aber will keinen Armen – sie rät ihm das zu tun was er kann und dafür Geld zu verlangen. Tatsächlich bringt es Siddhartha zu Reichtum und einer eigenen Dienerschaft. Er wird habgierig und außer Kamala steht im niemand nah. In seinen vierzi- ger Jahren, voller Ekel vor seinem Leben wendet sich Siddhartha schließlich davon ab, gibt alles auf und verlässt die Stadt. Von diesem Tag an verschließt Kamala ihr Haus und empfängt keine Besucher mehr, zudem ist sie schwanger. Siddhartha zieht es an den Fluss und er lebt dort mit dem alten Fährmann Va- sudeva, wird dessen Gehilfe. Als Buddha Gautama im Sterben liegt pilgern viel Anhänger zu ihm, so auch Kamala und ihr nun elfjähriger Sohn. Sie wird von einer Schlange gebissen und stirbt in den Armen von Siddhartha. Dieser will sich nun um seinen Sohn kümmern und muss feststellen, dass er wider- spenstig und verwöhnt ist. Er kann seinen Sohn nicht an sich binden, der Sohn verlässt ihn und stiehlt zuvor das Geld von Siddhartha und Vasudeva. Vasudeva stirbt, aber Govinda, Siddharthas Jugend- freund, hört von einem weisen wunderlichen Fährmann und sucht ihn auf. Er erkennt seinen alten Freund und seine Weisheit: „Suchen heißt ein Ziel haben. Finden heißt: frei sein und offen sein. Wissen kann man mitteilen. Weisheit aber nicht, man kann sie nur finden!“ (Siddhartha)

