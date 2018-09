Craftbeer Oktoberfest in der Reithalle

Handgemachtes Bier vom Braumeister selbst frisch gezapft! Regionale Kleinstbrauereien aus München und Umland bringen euch Gemütlichkeit und versprechen eine ungeheurerlich gute Zeit! Es erwarten euch, zwei unglaubliche Tage mit den angesagtesten Microbreweries, vollgepackt mit spannenden geschmacksintensiven Biersorten, fabelhaftem Essen und einem umwerfenden musikalischen line-up.

14 junge Kleinbrauereien präsentieren ihre qualitativ hochwertigen Biere, die mit Liebe und Leidenschaft handwerklich gebraut werden. Vom klassischen erfrischenden Hellen über Weißbier, Pale Ale, Pilsner, Dunkelbier, Honigbier, IPA, bis zum würzigen Rauchbier und was es sonst noch so alles gibt. Hier ist für jeden was dabei.

Damit niemand hungert oder bereits nach dem ersten „double IPA“ vom Hocker fällt, gibt es zum besten Bier von Welt das beste Streetfood Deutschlands! 10 der gefragtesten Foodtrucks und Streetkitchens sind ebenfalls vor Ort.

Hervorragende Münchner Bands und DJs garantieren euch eine etwas andere Oktoberfeststimmung. Sie kommen mit Funk, Soul, Pop, Blues und Rock`n Roll im Gepäck und haben sicherlich etwas anderes als „DJ Ötzi“ oder das „knallrote Gummiboot“ im Repertoire.

Alle teilnehmenden Musiker werden über die Veranstaltungs-Webseite und Facebook bekannt gegeben.

Fast Facts:

Wann: Freitag & Samstag den 19.-20. Oktober 2018 jeweils von 16-2 Uhr

Wo: Reithalle // Heßstraße 132 // 80797 München

Eintritt: ab 9,45 €