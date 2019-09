Craftbeer Oktoberfest 2019

Eine Woche nach dem berühmtesten Bierfest der Welt geht das Craftbeer Oktoberfest in die zweite Runde. Am 11. und 12.10.2019 könnt ihr in der Reithalle verschiedenste Biersorten von kleinen Brauereien testen!

Beim Craftbeer Oktoberfest wird München und dem weitläufigem Umland wieder gezeigt, dass die Weltstadt mit Herz noch einiges mehr als das Oktoberfest und dessen große Brauereien zu bieten hat.

Hier wird handgemachtes Bier vom Braumeister selbst frisch gezapft! Junge regionale Kleinstbrauereien aus München und Umland bringen Gemütlichkeit statt Massenabfertigung! Den Besucher erwarten wieder zwei unglaubliche Tage mit den angesagtesten Microbreweries, vollgepackt mit spannenden geschmacksintensiven Biersorten, fabelhaftem Essen, einem umwerfenden musikalischen Line-up sowie eine ungeheurlich gute Zeit.

Das Craft Beer Oktoberfest

Zweitägiges Bier- und Musikfestival mit 16 kleinen regionalen Brauereien

Große Konzerte und die besten Foodtrucks Deutschlands als Begleitprogramm

Ergänzung und Alternative zum größten Bierfest der Welt – der Münchner Wiesn

Erlebt Münchens großartigste Party rund ums Bier und genießt eine gute Zeit.

Datum: 11. – 12. Oktober 2019

Idee: Ergänzung und Alternative zur Wiesen mit kleinen und mittelgroßen nationalen und internationalen Brauerein, die so nie auf der Wiesn zu finden sein werden.

Craftbier: Auswahl einer florierenden Szene aus Braukünstlern von der studentischen Microbrewery bis hin zur etablierten Marke – gutes Handwerk, frische Ideen, überzeugendes Endprodukt

Streetfood: 7 der besten Foodtrucks Deutschlands

Zeiten: täglich 16:00 – 01:00 Uhr

Musik: Konzerte von großartigen Bands & DJs (Funk, Soul, Pop, Gipsy, Blues und Rock`n Roll)

Eintritt: ab 10 Euro, inkl. einem Festbierglas

Biere:

Mehr Infos: http://craftbeer-oktoberfest.de