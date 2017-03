„Cirque du Paradis“ – 10 Jahre Saunalandschaft in der Therme Erding

10 Jahre Saunalandschaft in der Therme Erding – das muss gebührend gefeiert werden! Die Therme Erding bietet ihren Gästen am 01. April ein buntes Geburtstagsprogramm mit Show-Acts, exklusiven Saunaaufgüssen und Livemusik.

Am 1. April 2017 feiert die Saunalandschaft der Therme Erding ihren 10. Geburtstag unter dem Motto „Cirque du paradis“. An diesem besonderen Tag versüßt das Team der Therme seinen Gästen den Aufenthalt mit großen Geburtstagstorten, exklusiven Saunageschenken (nur vor Ort) sowie den besten Show-Acts aus den letzten 10 Jahren: Show-Aufgüssen wie „Fluch der Karibik“, „Eiskönigin“ oder „Cabaret“ stehen auf dem vielseitigen Programm – unter anderem zelebriert in der neuen Banja und der Kelten-Thron-Sauna. Thomas Seitel zeigt als „The flying Model“ atemberaubende Strapatenkunst in luftiger Höhe unter der Saunakuppel. Und das Neusässer Kammerorchester unterhält eindrucksvoll mit 30 Mann auf der Bühne am Vitalpool.

Die Therme Erding ist immer einen Ausflug wert – gerade, wenn man nach einer anstrengenden Woche oder einem stressigen Arbeitstag nach ein wenig Erholung und Entspannung dürstet. Die Geburtstagsfeier am 01. April ist natürlich ein besonderes Highlight; wir werden auf jeden Fall hingehen und gemeinsam mit dem lieben Team der Therme feiern. Vielleicht sehen wir uns ja?

Mehr Infos: http://www.therme-erding.de/programm/events/events/event/lange-thermenwelt-nacht-10-geburtstag-im-cirque-du-paradis/