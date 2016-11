Christkindlmärkte in München

🎄 Christkindlmarkt am Marienplatz

Was: Der Christkindlmarkt am Marienplatz ist mit Sicherheit der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannteste Weihnachtsmarkt Münchens. Schon alleine der große Weihnachtsbaum vor dem Rathaus ist ein Hingucker und beliebtes Fotomotiv. Rund um den Marienplatz finden sich Aussteller von Weihnachtsschmuck, Deko, Geschenkideen und Spielzeug. Außerdem gibt es viele gemütliche Buden und Hütten, die zu einem Glühwein oder einem köstlichen Schmankerl einladen!

Öffnungszeiten: vom 25.11. bis 24.12.2016; Montag bis Samstag von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Sonntag von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Heilig Abend (24.12.) von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Wo: Marienplatz

Mehr Infos: https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Arbeit-und-Wirtschaft/Tourismusamt/Veranstaltungen/Christkindlmarkt.html

🎄 Haidhauser Weihnachtsmarkt

Was: Für mich ist der Christkindlmarkt am Weißenburger Platz einer der schönsten in ganz München. Klein, fein und idyllisch rund um den Brunnen am Weißenburger Platz kann man hier an über 60 festlich geschmückten und beleuchteten Ständen einkaufen und genießen. Gerade der familiäre Flair und die überschaubare Größe macht den Weihnachtsmarkt am Weißenburger Platz so besonders. Ganz besondere Quadratratschn-Empfehlung! Ach ja: jeden Freitag ist außerdem Haidhauser Lichternacht mit Lichterumzug von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch von 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr; Donnerstag bis Samstag von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr. An Heiligabend von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Wo: Weißenburger Platz

Mehr Infos: http://www.haidhauser-weihnachtsmarkt.de

🎄 Weihnachtsdorf in der Residenz

Was: In der schönen Münchner Residenz entsteht ein kleines Bauerndorf inklusive Kapelle und einer lebensgroßen Krippe. Ein täglich wechselndes Live-Programm mit Kasperltheater, Jagdhornbläsern und Musikanten sorgt für besinnliche Stimmung. Das ganze musikalische Programm findet Ihr auf der unten angegebenen Webseite.

Öffnungszeiten: vom 21.11. bis 22.12.2016 täglich von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr; am Eröffnungstag ab 14.00 Uhr. Am 22.12. schließt der Weihnachtsmarkt um 20.00 Uhr.

Wo: Residenzstraße 1, direkt am Odeonsplatz

Mehr Infos: http://www.dasweihnachtsdorf.de

🎄 Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm

Was: Der Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm birgt eine ganz besondere Romantik – mitten im Englischen Garten, direkt am Turm, von dem aus die Musikanten spielen – und Kutschen, die direkt am Christkindlmarkt-Gelände Halt machen. Von der Terrasse des Restaurants bis hinter zum Spielplatz warten liebevoll geschmückte Holzbuden auf die Gäste. Zu entdecken gibt es traditionelle Handwerkskunst, köstliche Spezialitäten aus der Haberl-Küche und ein feines Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Für die Sehleckermäulchen gibt es eine Waffelbäckerei oder Kaiserschmarren; die Buden bieten allerlei Schätze wie handgefertigtes Spielzeug aus Holz. Und wem es zu kalt wird, der kann einfach ins Restaurant einkehre.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12:00 Uhr bis 20:30 Uhr, Samstag/Sonntag von 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Wo: Englischer Garten 3

Mehr Infos: http://www.chinaturm.de/biergarten/weihnachtsmarkt

🎄 Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Was: Historisch geht es am Wittelsbacher Platz zu: Marktstände und historische Verkaufsstände locken zu einem ganz besonderen Weihnachtsmarktbummel. Sowohl die Buden als auch die Verkäufer faszinieren mit altertümlicher Erscheinung und aufwendigen Kostümen. Auch das Angebot ist historisch ausgerichtet: Spanferkel vom Spieß, Knödelhaus, Rostbratwürstel über offenem Buchenholzfeuer gegrillt, Schupfnudeln mit Rahmschwammes oder Crepes sorgen für Gaumenfreuden. Wer nach einer besonderen Geschenkidee sucht, dürfte hier außerdem fündig werden: Elfen aus Märchenwolle, Bücher aus handgeschöpftem Papier, Spiegel, handgesiedete Pflanzenseifen, Duft- und Badeöle, Ringe, Schmuck aus Halbedelsteinen, Amulette oder Wollmützen warten auf einen neuen Besitzer. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Gaukler, Jongleure, Wunderärzte, Zauberer und Feuerartisten, Musikanten und Spielleute sorgen für mittelalterlichen Flair. Das ganze Programm findet Ihr im unten angegebenen Link.

Öffnungszeiten: vom 24.11. bis 23.12.2016 – täglich von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr (am Eröffnungstag ab 17:00 Uhr)

Wo: Wittelsbacher Platz

Mehr Infos: http://www.mittelaltermarkt-muenchen.de/mittelaltermarkt_html/seiten/start_de.html

🎄 Pink Christmas

Was: Bereits zum 12. Mal gibt es den schwul-lesbischen Christkindlmarkt im Herzen des Glockenbachviertels. Er ist klein, fein, bunt, abwechslungsreich – und so kommunikativ wie kein zweiter! Lesben, Schwule, Familien, Nachbarn und Gäste des Viertels fühlen sich hier gleichermaßen wohl und freuen sich auf die freundschaftliche Atmosphäre, das ungewöhnliche Händler-Angebot, den bekannt leckeren Glühwein und die einzigartigen abendlichen Show-Auftritte. Definitiv einen Besuch wert – ich fand die Abstecher zum Pink Christmas immer ganz besonders eindrucksvoll!

Öffnungszeiten: vom 24.11. bis 23.12.2016; Montag bis Freitag von 16:00 bis 22:00 Uhr, Samstag und Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr, Showtime täglich um 19 Uhr

Wo: Stephansplatz

Mehr Infos: http://www.pink-christmas.de

🎄 Dachterrassen-Christkindlmarkt im Oberpollinger

Was: Im Restaurant LeBuffet (5. Etage) befindet sich der „höchste Christkindl-Markt Münchens“ mit Glühweinausschank, leckeren Schmankerln und Live-Musik – und zwar auf der Dachterrasse!

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12:00 bis 20:00 Uhr, Samstag von 11:00 bis 20:00 Uhr

Wo: Oberpollinger München, Neuhauser Straße 18

Mehr Infos: http://www.oberpollinger.de/de/cafes_und_restaurants/bars_restaurants/

🎄 Tollwood

Was: Münchens liebster Weihnachtsmarkt steht dieses Jahr unter dem Motto „bewegt“. Wie immer gibt es unzählige Verkaufsstände, Essensbuden, interaktive Installationen, Kunstwerke, Diskussionen, Kabarett und Performances.

Öffnungszeiten: vom 23.11.2016 bis 31.12.2016 (der Markt der Ideen hat bis zum 23.12. geöffnet); Montag bis Freitag von 14:00 Uhr bis 1:00 Uhr; Samstag/Sonntag von 11:00 Uhr bis 1:00 Uhr

Wo: Theresienwiese München

Mehr Infos: https://www.tollwood.de

🎄 Neuhauser Weihnachtsmarkt

Was: Traditioneller Weihnachtsmarkt mit einer breiten Auswahl an Christbaumschmuck, Krippenfiguren, Seifen, Bienenwachskerzen, Handschuhen, Filzsternen, Holzspielzeug, Schmuck, Keramik, Stulpen, Duftölen und vielem mehr.

Öffnungszeiten: voraussichtlich vom 24.11. – 23.12.2016; täglich von 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Wo: Rotkreuzplatz

Mehr Infos: http://www.weihnachtsmarkt-muenchen-neuhausen.de

🎄 Moosacher Hüttenzauber Weihnachtsmarkt

Was: Der Moosacher Hüttenzauber findet schon zum 3. Mal statt und wird begeistert von unseren Moosachern und allen anderen Besuchern und Familien angenommen. Er ist ein romantischer kleiner Weihnachtsmarkt in gemütlicher Kulisse im Stil eines kleinen und liebevoll gestalteten Hüttendorfs. Mit köstlichen Schmankerln, einer erlesenen Auswahl an Glühweinen und Getränken und unterhaltendem Rahmenprogramm ist für jeden etwas geboten. Auch ein großer Christbaumverkauf befindet sich auf dem Weihnachtsmarkt, und für die Interessenten an Hobbykunstwerk bietet jeweils am 1. Adventswochenende das Pelkovenschlössl eine große Auswahl an schönen Dingen an.

Öffnungszeiten: Täglich vom 25.11. bis 22.12.16 von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Samstag und Sonntags ab 12:00 bis 21:00 Uhr

Wo: St. Martins-Platz

Mehr Infos: http://moosacher-hüttenzauber.de

🎄 Bogenhausener Weihnachtszauberwald

Was: Strahlende Lichter und Tannenbäume umsäumen die Stände des Bogenhauser Weihnachtszauberwaldes. Der gemütliche Weihnachtsmarkt lädt jung und alt zum Bummeln, Staunen, Schlemmen und Verweilen zwischen leuchtenden Pagoden und urigen Holzhütten ein. Ein abwechslungsreiches Musik- und Kinderprogramm runden das Angebot ab.

Öffnungszeiten: vom 21.11. bis 23.12.2016; Montag bis Donnerstag von 15:00 bis 21:00 Uhr, Freitag bis Sonntag von 11:00 bis 21:00 Uhr

Wo: Festivalgelände vor dem Cosimabad

Mehr Infos: http://weihnachtsmarkt-bogenhausen.de

🎄 Münchner Eiszauber

Was: Münchens größte Open-Air-Eisarena lockt wieder zum Winterspaß mitten in der Stadt: Vom 18. November 2016 bis zum 15. Januar 2017 erleben beim Münchner Eiszauber junge und alte Freizeitsportler Eislauf-Vergnügen unter freiem Himmel. 300.000 Besucher lassen sich das nicht entgehen, rund 70.000 davon wagen sich jährlich auf die 750 Quadratmeter große Eisfläche. Rundherum laden Glühweinstände und Essensbuden zum Verweilen ein.

Öffnungszeiten: vom 18.11.2016 bis 15.01.2017, tgl. 10:30 Uhr bis 22:00 Uhr

Wo: Stachus

Mehr Infos: http://www.muenchnereiszauber.de

🎄 Sendlinger Christkindlmarkt

Was: Der Sendlinger Christkindlmarkt findet nun schon zum 4. Mal auf der neu gestalteten Harras-Mittelplatte statt. An etwa 35 Ständen werden besondere Geschenkideen, Weihnachtsschmuck und Kunsthandwerk angeboten. Die Gastronomie serviert kulinarische Köstlichkeiten wie Dolomiten-Toast, Kaiserschmarrn aus der Riesenpfanne, Flammkuchen, Falafel, Bratwürst und Kartoffel-Wendl. Wer sich mit Getränken aufwärmen möchte, findet am Markt ein reichhaltiges Angebot an klassischem Glühwein und Feuer- zangenbowle, trendigem Glühbier, ­heißer Almdudler, Bombardillo, Kinderpunsch und vieles mehr. Ein riesiger Adventskalender ist am Markt aufgebaut und einmal täglich dürfen sich glückliche Gewinner über kleine und große Preise freuen. Um 20.00 Uhr ist die Ziehung an der Bühne. Jeden Dienstag ist Familientag. Von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr bieten die Stände vergünstigte Preise. An drei Sonntagen begeistert das Kasperltheater die kleinen und großen Besucher. (Text: http://sendlinger-christkindlmarkt.de)

Öffnungszeiten: Vom 24. November bis 23. Dezember; Sonntag bis Donnerstag 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr, Freitag bis Samstag 11:00 Uhr bis 21:30 Uhr

Wo: Harras

Mehr Infos: http://sendlinger-christkindlmarkt.de

🎄 Märchenbazar auf dem Viehhof

Was: Ein Weihnachtsmarkt für die ganze Familie: Nostalgische Jahrmarktsbauten und selbstgezimmerte Verkaufsbuden laden die Besucher zu einer urig bunten Mischung aus Kunst und Kultur, Musik und ausgefallenen Köstlichkeiten ein. Mit knapp 40 Ständen ist das Angebot abwechslungsreich und vielseitig – von exotischem indischen Essen, selbstgemachten Falafel mit Hummus, vegetarischem Döner, bis zur klassischen Bratwurst, Schweinebraten, feurigen Burritos, oder süßen Crepés, heißen Maroni und gebrannten Mandeln ist für jeden etwas dabei. In den nostalgischen Zirkuszelten kann bei täglicher Live-Musik zwischen selbstgemachten Lederwaren, Kunst aus Kenia, warmen Ponchos, Handschuhen und Mützen, elegantem Schmuck und Holzkunstwerken ausgiebig gestöbert und geschlemmt werden. Außerdem bietet der Markt ein abwechslungsreiches Kinderprogramm!

Öffnungszeiten: vom 26.11.2016 bis 26.12.2016; Montag bis Donnerstag 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr, Freitag 16:00 Uhr bis 01:00 Uhr, Samstag 11:00 Uhr bis 01:00 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Am 24.12. ist der Markt geschlossen; am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ist der Markt von 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet.

Wo: Viehhof, Tumblingerstraße 29

Mehr Infos: http://maerchenbazar.de

🎄 Christkindlmarkt am Sendlinger Tor

Was: Im Jahre 1886 fand hier bereits ein Weihnachtsmarkt statt – und traditionell sind die Anbieter am Sendlinger Tor alle aus der Münchner Region. Etwa 40 Anbieter bieten ihre Waren wie Christbaumschmuck, Keramik, Kerzen oder Kunsthandwerk zum Verkauf an. Auch die Essensbuden offerieren ein breites Angebot: Kartoffelspezialitäten, Crepes, Bratwürstl, Baguettes oder Süßes.

Neben den Verkaufsständen gibt es ein täglich abwechselndes Musikprogramm, sowie zweimal die Woche ein Kasperletheater für die Zwergerl. Jeden Sonntag spielen außerdem die „Schwabinger Turmbläser“ auf.

Öffnungszeiten: Vom 24.11.2016 bis 23.12.2016 täglich von 10:30 bis 21:00 Uhr

Wo: Sendlinger Tor

Mehr Infos: http://sendlinger-tor.com

🎄 Schwabinger Weihnachtsmarkt

Was: Künstler, Kunsthandwerker und Designer bieten an etwa 60 Ständen ihre Waren zum Verkauf an. Der Markt bietet neben kulinarischen Genüssen nicht nur ein Kunstzelt, einen Skulpturenpfad und Installationen, sondern auch kostenlose Konzerte, Performances, Führungen, Kinderaktionen und vor allem eine unschlagbare Atmosphäre. Bildhauer, Maler und Objektkünstler zeigen im Kunstpavillon ihre Werke. Ein tägliches Programm aus Musik und Performance bietet für Klein und Groß jede Menge Abwechslung – das Coole: es gibt nicht nur weihnachtliche Musik, sondern es wird auch richtig gerockt und gefeiert!

Eine weitere Besonderheit: die Wunschbaumaktion für die Allein Flüchtlingshilfe – die Besucher können hier einen Wunsch „pflücken“ und erfüllen. Gutes tun so einfach!

Öffnungszeiten: vom 25.11. bis 24.12.2016; am Eröffnungstag, den 25.11., von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr; Montag bis Freitag von 12:00 bis 20:30 Uhr, Samstag und Sonntag von 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr, am 24.12. von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Wo: Münchner Freiheit

Mehr Infos: http://www.schwabingerweihnachtsmarkt.de

🎄 Wintermarkt am Flughafen München

Was: Bereits zum 18. Mal findet auf dem MAC-Forum am Flughafen München der Wintermarkt in einer winterlichen Zauberlandschaft statt. Inmitten eines Tannenwalds rund um die große Eisfläche warten täglich von 11 bis 21 Uhr (an Heiligabend bis 17 Uhr) jede Menge kulinarische Schmankerl und reichlich gute Stimmung auf Sie. Neu in diesem Jahr sind die langen Freitage und Samstage, an denen die Gastronomen bis 22 Uhr geöffnet haben. Ein großes Rahmenprogramm rundet das Angebot ab: es gibt jede Menge Unterhaltung für Kinder, ein Musikprogramm mit DJs sowie Livemusik (von Dienstag bis Sonntag von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr) und ein große Eisfläche (das Eislaufen ist dort kostenfrei!) mit Eisstockschießen.

Öffnungszeiten: Vom 19.11. bis zum 30.12.2016; täglich von 11 bis 21 Uhr (an Heiligabend bis 17 Uhr)

Wo: MAC-Forum Flughafen München

Mehr Infos: http://www.munich-airport.de/de/consumer/erlebnis/events/mac_forum/wintermarkt2016/index.jsp

🎄 Pasinger Christkindlmarkt

Was: Schon jetzt steht fest, das Angebot an kunsthandwerklichen Geschenkideen und kulinarischen Schmankerln wird auch heuer eine bunte Mischung aus Altbewährtem und neu Entdeckten. Die Aktionen und Akteure des diesjährigen Rahmenprogramms kristallisieren sich gerade heraus. Und auch hier können wir schon jetzt verraten, dass sich die Besucher an jedem der acht Markttage auf ein Potpourri an traditionellen und modernen Auftritten freuen dürfen. (Text: Pasinger Mariensäule e.V.)

Öffnungszeiten: Der Christkindlmarkt findet traditionell an den vier Adventswochenenden statt. Am Samstag, den 26.11.2016 um 13 Uhr eröffnet der nächste Pasinger Christkindlmarkt und ist an den folgenden Samstagen (3.12., 10.12. und 17.12.) und Adventssonntagen (27.11., 4.12., 11.12. und 18.12.2016) geöffnet.

Wo: Vorplatz der Pfarrkirche Maria Schutz, Pasing

Mehr Infos: http://www.pasinger-christkindlmarkt.de/willkommen/