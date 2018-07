„CARMEN LA CUBANA“ im Deutschen Theater

Bayrische Quadratratschn

🥨🍺Wiesn-Countdown (und Werbung is'a, weil i eich ja wieder wos vorschdäi)🍺🥨In unserem Wiesn-Countdown mecht i Eich ja gern a paar Leid, Firmen und Produkte vorschdäin, de mir bsonders guad gfoin - heid is das Label Gspusi Straubing an da Reih'!De liabe Julia von "Gspusi Straubing" produziert in Handarbad Trachtentascherl und -börserl aus Dirndlstoffen. Mit ganz vui Liebe zum Detail, hochwertigen Stoffen und praktischem Design entstehen bei ihr exklusive Dirndltascherl mit nützlichen Extras. So ham de Tascherl beischbuisweis im Innern an Riemen, an dem man Geldbeidl und Hausschlüssl per Druckknopf befestigen ko ... und so säibsd im rauschigen Zuastand auf da Wiesn nix mehr abhanden kimmd.‼Gemeinsam mecht'ma gern a Tascherlset bestehend aus Lieblingstascherl "Ellie" und passendem Filzgeldbörserl an Eich weidagem! (1 Gewinner)➡➡Wosds dafür doa miassds? Sogds ma einfach per Nachricht oder Kommentar, wo de scheena Trachtentascherl hergschdäid wern! (Wer a drüben auf Instagram zuasätzlich teilnimmt, der landet sogar zwoamoi im Lostopf - dort findet ihr mi unter "quadratratschn")Mitmacha kennts bis Freidog, 27.07.18, um 20 Uhr. Der Gewinner werd dann unter Ausschluss des Rechtswegs ausm Lostopf g'fischt und benachrichtigt. Nach Beendigung des G'winnschbuis lösche ich freilich alle Daten vo Eich. Des G'winnschbui hod nix mit Facebook zum doa - bei Fragen bitte direkt an mi wenden. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im unten angehängten Artikel.🍀🍀Und jetzt: ganz vui Schbass und Glück! 🍀🍀#gspusistraubing #bayrischequadratratschn #wiesn #oktoberfest #wiesncountdown